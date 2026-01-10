運動雲

>

王維中、黃子鵬等4新同學齊喊「作伙拚」　劉時豪再遇洪一中超感動

▲▼台鋼雄鷹開訓典禮 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台鋼雄鷹開訓典禮。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／高雄報導

台鋼雄鷹10日舉行2026春訓開訓儀式，其中新同學王維中、黃子鵬、劉時豪、賴智垣4人輪番致詞並高喊球隊口號「作伙拚」，展現對新賽季的期待與決心。

具備豐富資歷的捕手劉時豪談到與總教練洪一中的緣分時感觸良多，他表示自己在職棒初期正是由洪總帶領，當年還是「小老弟」，如今在職棒生涯後期再度接受洪總指導，內心相當激動，「希望能把自己這些年學到的東西，傳承給年輕選手，很高興能來到台鋼雄鷹。」

後援大將賴智垣則直言，能夠獲得加盟機會相當珍惜，「很高興來到台鋼雄鷹，能有這個機會跟大家一起作伙拚、作伙贏，希望今年可以一起拿下總冠軍！」

透過自由球員制度轉隊的黃子鵬，也感謝球團給予機會加入雄鷹大家庭，「希望自己能夠盡快融入，期待和教練團與隊友一起作伙拚。」而新加盟的「強力左腕」王維中強調將全力以赴「我會盡全力！」

值得一提的是，劉時豪與賴智垣過去曾在Lamigo桃猿、樂天桃猿並肩作戰，賴智垣生涯初登板時的捕手搭檔正是劉時豪，首名對決打者便送出三振；如今兩人再度聚首雄鷹，賴智垣將披上26號、劉時豪穿上60號戰袍，加上黃子鵬這位昔日桃猿隊友，熟面孔的他們在台鋼雄鷹重新集結，為新賽季注入更多話題與期待。

