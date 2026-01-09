林安可笑曝早無二刀流之夢：好險沒當投手　感謝劉育辰、林岳平當年決定

▲西武獅為林安可選手舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

台灣重砲林安可在加盟日本職棒 埼玉西武獅記者會後接受媒體聯訪，談到過去備受討論的「二刀流」想法，他笑著直言早就沒有再想過，「現在應該沒有了啦，其實是早就沒有了，就是專心打擊，沒有想說要丟球了。」

被問到當年是否在投、打之間掙扎很久，林安可表示其實掙扎並不算久，「大概是在還沒開始前、2019年底要準備第一個球季的時候比較掙扎，但後來也沒什麼好掙扎，因為我丟得太普通了（笑），所以就去打了。」他也笑說，剛好打得還不錯，就一路打到現在。

談到打擊發展是否連自己都感到意外，林安可坦言「真的完全沒想到會這樣」，因為大學時期幾乎都以投手身分出賽，「那時候我其實只想丟球，大學也是一直在丟。」他也特別點名感謝統一獅總教練林岳平與教練劉育辰的關鍵影響，「要謝謝餅總，也要謝謝育辰前輩，他是我高中、大學的學長，他知道我會打，但我自己不知道。」

林安可笑說，當年甚至一直以為自己是被選進來當投手，「結果他們根本沒有這個想法，OK，就謝謝。」也因為教練團的判斷與引導，才替他開啟了一段完全不同的棒球旅程，「謝謝他幫我開啟這段奇妙的旅程，好險現在沒有當投手。」

至於旅外念頭，林安可透露，其實早在大學時期就曾覺得「好像有機會」，但當時是以投手身分思考；進入職棒後，反而沒有把旅外當成目標，「我那時候只想把自己變得更好，不管是對自己還是對球隊，都希望拿到好成績，旅外對我來說其實很遙遠。」

如今能夠站上日職舞台，林安可形容這一切「很奇妙」，也算是完成當年心中曾經出現過的夢想。他強調，接下來最重要的仍是把自己準備好、適應新環境，「一步一步來，先把該做的事情做好。」