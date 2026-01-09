運動雲

>

林安可笑曝早無二刀流之夢：好險沒當投手　感謝劉育辰、林岳平當年決定

▲▼25年球季結束後正式行使旅外FA權力的台灣職棒好手林安可，確定加盟日本職棒強權埼玉西武獅隊，為了展現球團對林安可選手加盟的重視，埼玉西武獅球團也將1月9日於台北為林安可選手舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲西武獅為林安可選手舉辦加盟記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

台灣重砲林安可在加盟日本職棒 埼玉西武獅記者會後接受媒體聯訪，談到過去備受討論的「二刀流」想法，他笑著直言早就沒有再想過，「現在應該沒有了啦，其實是早就沒有了，就是專心打擊，沒有想說要丟球了。」

被問到當年是否在投、打之間掙扎很久，林安可表示其實掙扎並不算久，「大概是在還沒開始前、2019年底要準備第一個球季的時候比較掙扎，但後來也沒什麼好掙扎，因為我丟得太普通了（笑），所以就去打了。」他也笑說，剛好打得還不錯，就一路打到現在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到打擊發展是否連自己都感到意外，林安可坦言「真的完全沒想到會這樣」，因為大學時期幾乎都以投手身分出賽，「那時候我其實只想丟球，大學也是一直在丟。」他也特別點名感謝統一獅總教練林岳平與教練劉育辰的關鍵影響，「要謝謝餅總，也要謝謝育辰前輩，他是我高中、大學的學長，他知道我會打，但我自己不知道。」

林安可笑說，當年甚至一直以為自己是被選進來當投手，「結果他們根本沒有這個想法，OK，就謝謝。」也因為教練團的判斷與引導，才替他開啟了一段完全不同的棒球旅程，「謝謝他幫我開啟這段奇妙的旅程，好險現在沒有當投手。」

至於旅外念頭，林安可透露，其實早在大學時期就曾覺得「好像有機會」，但當時是以投手身分思考；進入職棒後，反而沒有把旅外當成目標，「我那時候只想把自己變得更好，不管是對自己還是對球隊，都希望拿到好成績，旅外對我來說其實很遙遠。」

如今能夠站上日職舞台，林安可形容這一切「很奇妙」，也算是完成當年心中曾經出現過的夢想。他強調，接下來最重要的仍是把自己準備好、適應新環境，「一步一步來，先把該做的事情做好。」

關鍵字： 林安可二刀流西武獅日職旅外

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

黃子鵬看到宿舍驚呼要珍惜　剛到新環境被王柏融暖到了

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

道奇搞定2人避免仲裁！寇爾、史都華談妥只剩1人未簽

直擊！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光　球員「作伙」住家庭房

直擊！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光　球員「作伙」住家庭房

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

史庫柏年薪談判破局　仲裁在即仍保留協商空間

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

熱門新聞

鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召　親向曾豪駒說明並感謝體諒

NBA傳奇老將「久旺」辭世！享壽68歲　曾來台助宏國象奪冠

快訊／老虎回故鄉！黃子鵬正式加盟台鋼雄鷹、卻在龍虎塔前哭了

我被交易了！　「鷹王」楊恩比賽中得知消息向教練、球迷道別

台鋼斥資3億打造「皇鷹學院」 洪一中開箱滿意「練完直接滾回床上」

從「過來啊」到「你真的來了」！黃子鵬加盟、觸身球老冤家郭阜林影片驚喜亮相

讀者回應

﻿

熱門新聞

1深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

2前宏國象洋將久旺辭世！68歲NBA老將傳奇生涯落幕

3老虎回故鄉加盟雄鷹！黃子鵬龍虎塔前哭了

4我被交易了　楊恩比賽中向教練、球迷道別

5台鋼斥3億造「皇鷹學院」 洪總開箱超滿意

最新新聞

1吳念庭到場道賀　林安可不怕一件事

2台鋼訓練基地「皇鷹學院」內部搶先看

3八馬國際獲運動推手獎　從健康照顧選手

4味全龍發聲力挺李多慧！

5見證台灣體壇變遷　簡明珠獲運動推手獎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

胡瓜修杰楷送別林光寧　王偉忠追憶：一路好走

【被硬控了】邊牧會怕小寶寶但看到手勢還是會饋頭

被王嘉爾「大力一拽」　華晨宇半年舊疾竟意外康復！

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

【辛柏毅失聯第3天！】家屬求助「朱府千歲」 小姨子崩潰蹲地痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366