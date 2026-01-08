小熊補強先發！換來馬林魚強投卡布雷拉　送走頭號潛力新秀

▲卡布雷拉（Edward Cabrera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

小熊隊於7日（日本時間8日）宣布，透過交易自馬林魚隊獲得27歲右投卡布雷拉（Edward Cabrera）。作為交換條件，小熊送出包含球隊頭號新秀、23歲外野手凱西（Owen Caissie）在內的3名年輕球員至馬林魚。

卡布雷拉2015年與馬林魚簽約，並於2021年登上大聯盟，近年來出賽數與投球局數逐步成長。本季共出賽26場，投出137又2/3局，繳出8勝7敗的生涯單季最佳勝投數，並送出150次三振，三振數大幅高於投球局數。

外界也指出，小熊先前曾參與今井達也爭奪戰，如今成功補進卡布雷拉，等同為先發輪值增添一名即戰力。 小熊此舉不惜放手頂級潛力新秀，展現補強先發投手群的決心。

凱西於2020年選秀會第2輪（總順位第45）被教士選中，同年休賽季在達比修有等人的交易案中轉戰小熊。去年完成大聯盟初登場，共出賽12場，打擊率0.192，1轟、4分打點，被視為未來具備發展潛力的年輕外野手。此外，22歲內野手赫南德茲（Cristian Hernández）與18歲內野手德雷昂（Edgardo De León）也一併被送往馬林魚。



小熊上季睽違5年重返季後賽，卻在國聯分區系列賽敗給釀酒人，與相隔9年的世界大賽冠軍擦身而過。隨著球團仍傳出有意持續補強野手戰力，這筆交易也被視為小熊展現全力衝擊冠軍的明確訊號。