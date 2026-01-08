運動雲

>

小熊補強先發！換來馬林魚強投卡布雷拉　送走頭號潛力新秀

▲卡布瑞拉（Edward Cabrera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡布雷拉（Edward Cabrera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

小熊隊於7日（日本時間8日）宣布，透過交易自馬林魚隊獲得27歲右投卡布雷拉（Edward Cabrera）。作為交換條件，小熊送出包含球隊頭號新秀、23歲外野手凱西（Owen Caissie）在內的3名年輕球員至馬林魚。

卡布雷拉2015年與馬林魚簽約，並於2021年登上大聯盟，近年來出賽數與投球局數逐步成長。本季共出賽26場，投出137又2/3局，繳出8勝7敗的生涯單季最佳勝投數，並送出150次三振，三振數大幅高於投球局數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界也指出，小熊先前曾參與今井達也爭奪戰，如今成功補進卡布雷拉，等同為先發輪值增添一名即戰力。 小熊此舉不惜放手頂級潛力新秀，展現補強先發投手群的決心。

凱西於2020年選秀會第2輪（總順位第45）被教士選中，同年休賽季在達比修有等人的交易案中轉戰小熊。去年完成大聯盟初登場，共出賽12場，打擊率0.192，1轟、4分打點，被視為未來具備發展潛力的年輕外野手。此外，22歲內野手赫南德茲（Cristian Hernández）與18歲內野手德雷昂（Edgardo De León）也一併被送往馬林魚。

小熊上季睽違5年重返季後賽，卻在國聯分區系列賽敗給釀酒人，與相隔9年的世界大賽冠軍擦身而過。隨著球團仍傳出有意持續補強野手戰力，這筆交易也被視為小熊展現全力衝擊冠軍的明確訊號。

關鍵字： 小熊隊卡布雷拉交易先發投手馬林魚

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

道奇伺機再搶大咖FA　隨隊記者：當反派也不在意

道奇伺機再搶大咖FA　隨隊記者：當反派也不在意

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」

熱門新聞

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄭宗哲轉戰光芒

2郭俊麟被平良海馬快閃台灣暖哭！

3曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

4人形立牌競標賣出5.2萬　李晧禎曝感想

5日媒分析王彥程　怪獸牆成為亮點

最新新聞

1阿嬤我愛妳　戰神雷蒙恩賽後溫情喊話

2喬利托被看好轉投洋基

3柯爾TJ手術復原比預期慢

4小熊送走頭號新秀換來馬林魚強投！

5快訊／鄭宗哲轉戰光芒

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

#河智媛 跳舞被噴氣聲嚇到！驚訝睜大眼睛嘟嘴超萌❤️

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

當我嘗試使用英文導航 「有理解但不多」XD

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366