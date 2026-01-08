運動雲

>

委內瑞拉預計仍會出戰經典賽 MLB緊盯後續局勢發展

▲12強委內瑞拉總教練索荷。(圖／達志影像／美聯社)

▲ 委內瑞拉局勢動盪，MLB緊盯新球季與經典賽影響。(圖／達志影像／美聯社)

記者王真魚／綜合報導

美國軍方日前在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動清晨突襲行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並將其押解至美國受審，此舉不僅震撼國際政壇，也讓美國職棒大聯盟（MLB）高度緊張。聯盟官員與各球團近期緊急確認身處委內瑞拉的球員、教練與球探安全，同時評估相關情勢是否影響即將到來的新球季及3月登場的世界棒球經典賽（WBC）。

多名球團高層、球探與經紀人透露，目前委內瑞拉整體局勢呈現「表面穩定、但充滿不確定性」的狀態。經歷短暫停賽後，委內瑞拉冬季聯盟預計於本週恢復賽事；而原訂1月15日進行的國際業餘新秀簽約日，相關人士仍審慎樂觀能如期舉行。委內瑞拉國家隊方面，也暫未傳出退出世界棒球經典賽的消息，預計仍將參賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

委內瑞拉長年是大聯盟重要的人才來源。去年開幕戰名單中，共有63名委內瑞拉球員在大聯盟出賽，外籍球員人數僅次於多明尼加共和國，包括9度入選明星賽的奧圖維（Jose Altuve）、2023年國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），以及新生代新星丘里歐（Jackson Chourio）等人，皆來自該國。

大聯盟官方發言人對於委內瑞拉局勢不予評論。根據球團與聯盟相關人士指出，美國總統川普去年將委內瑞拉列入旅遊禁令名單後，MLB總部即持續與各球團保持聯繫，密切掌握相關情勢。

上周末美國聯邦航空總署（FAA）一度對加勒比海空域實施飛航限制，不過相關措施已於周一解除，這讓許多因情勢敏感而要求匿名的球團高層鬆了一口氣，球員與教練也得以及時離境，順利銜接下個月的春訓。

多支球團透露，事件發生後的周末幾乎都在「確認人員安全」中度過。紅襪、皇家、太空人等隊皆表示，已與所屬委內瑞拉球員與教練取得聯繫，確認本人與家屬皆平安無事。皇家總管皮科洛（J.J. Picollo）表示，「目前所有人都健康、安全，沒有受到任何傷害。」

MLB官方並未評論太多具體情勢，但私下已建議各球團低調應對。外界普遍認為，短期內賽事與球員流動尚不致受到直接衝擊，但若政治局勢再度升溫，後續影響仍有待持續觀察。

▲二壘手奧圖維（Jose Altuve）。（圖／路透）

▲奧圖維（Jose Altuve）。（圖／路透）

關鍵字： 委內瑞拉馬杜洛MLB世界棒球經典賽球員安全

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

超神！單腳「飛踢籃網」　馬刺溫班亞瑪秀怪力長腿天賦

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

則本昂大獲大聯盟合約報價！最快本周末做出決定　同時評估日職邀約

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

台鋼雄鷹2026教練團到位！林振賢轉任一軍首席、郭建霖接掌二軍

道奇伺機再搶大咖FA　隨隊記者：當反派也不在意

道奇伺機再搶大咖FA　隨隊記者：當反派也不在意

【誰敢學我試試看】川普怒控：馬杜洛模仿我跳舞（老婆也討厭他跳舞）

熱門新聞

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

郭俊麟被平良海馬暖哭！24小時快閃台灣：逛夜市、重訓、飯店剪髮

去年道奇世界大賽關鍵英雄　狄恩被巨人撿走後又遭DFA

人形立牌競標賣5.2萬元　Fubon Angels李晧禎妙回：錢包還好嗎？

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

湖人詹皇重大宣示！　本季「背靠背」賽程出賽全部待定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄭宗哲轉戰光芒

2郭俊麟被平良海馬快閃台灣暖哭！

3曾是世界大賽關鍵英雄　狄恩遭DFA

4人形立牌競標賣出5.2萬　李晧禎曝感想

5日媒分析王彥程　怪獸牆成為亮點

最新新聞

1阿嬤我愛妳　戰神雷蒙恩賽後溫情喊話

2喬利托被看好轉投洋基

3柯爾TJ手術復原比預期慢

4小熊送走頭號新秀換來馬林魚強投！

5快訊／鄭宗哲轉戰光芒

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【身高差的魅力懂嗎？】慈妹靠雅英旁邊畫面太香了XD

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

#河智媛 跳舞被噴氣聲嚇到！驚訝睜大眼睛嘟嘴超萌❤️

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

當我嘗試使用英文導航 「有理解但不多」XD

55歲陳孝萱認了已恢單　「可以把自己過得很好」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366