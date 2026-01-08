委內瑞拉預計仍會出戰經典賽 MLB緊盯後續局勢發展

▲ 委內瑞拉局勢動盪，MLB緊盯新球季與經典賽影響。(圖／達志影像／美聯社)

記者王真魚／綜合報導

美國軍方日前在委內瑞拉首都卡拉卡斯發動清晨突襲行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並將其押解至美國受審，此舉不僅震撼國際政壇，也讓美國職棒大聯盟（MLB）高度緊張。聯盟官員與各球團近期緊急確認身處委內瑞拉的球員、教練與球探安全，同時評估相關情勢是否影響即將到來的新球季及3月登場的世界棒球經典賽（WBC）。

多名球團高層、球探與經紀人透露，目前委內瑞拉整體局勢呈現「表面穩定、但充滿不確定性」的狀態。經歷短暫停賽後，委內瑞拉冬季聯盟預計於本週恢復賽事；而原訂1月15日進行的國際業餘新秀簽約日，相關人士仍審慎樂觀能如期舉行。委內瑞拉國家隊方面，也暫未傳出退出世界棒球經典賽的消息，預計仍將參賽。

委內瑞拉長年是大聯盟重要的人才來源。去年開幕戰名單中，共有63名委內瑞拉球員在大聯盟出賽，外籍球員人數僅次於多明尼加共和國，包括9度入選明星賽的奧圖維（Jose Altuve）、2023年國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），以及新生代新星丘里歐（Jackson Chourio）等人，皆來自該國。

大聯盟官方發言人對於委內瑞拉局勢不予評論。根據球團與聯盟相關人士指出，美國總統川普去年將委內瑞拉列入旅遊禁令名單後，MLB總部即持續與各球團保持聯繫，密切掌握相關情勢。

上周末美國聯邦航空總署（FAA）一度對加勒比海空域實施飛航限制，不過相關措施已於周一解除，這讓許多因情勢敏感而要求匿名的球團高層鬆了一口氣，球員與教練也得以及時離境，順利銜接下個月的春訓。

多支球團透露，事件發生後的周末幾乎都在「確認人員安全」中度過。紅襪、皇家、太空人等隊皆表示，已與所屬委內瑞拉球員與教練取得聯繫，確認本人與家屬皆平安無事。皇家總管皮科洛（J.J. Picollo）表示，「目前所有人都健康、安全，沒有受到任何傷害。」

MLB官方並未評論太多具體情勢，但私下已建議各球團低調應對。外界普遍認為，短期內賽事與球員流動尚不致受到直接衝擊，但若政治局勢再度升溫，後續影響仍有待持續觀察。

▲奧圖維（Jose Altuve）。（圖／路透）