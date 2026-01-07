前韓華鷹洋砲將加盟富邦悍將　韓媒關注仍有機會回鍋韓職

▲里貝托拉（Luis Liberato） 。（圖／取自里貝托拉個人IG）

記者王真魚／綜合報導

曾在2025年球季助韓華鷹隊闖進韓國大賽的洋砲里貝托拉（Luis Liberato），新賽季將轉戰中職富邦悍將，其動向同樣引發韓媒關注。韓媒直指，里貝托拉未來仍有機會重返韓職的重要觀察人選。

長期追蹤多明尼加棒球動態的記者阿爾康塔拉（David Alcántara）在社群平台指出，里貝拉托已不再為東方公牛隊（Toros del Este）出賽；隨後公開訪談影片直言「他將前往台灣」。里貝托拉本人也在訪談中表示，雖然離開原有球隊感到不捨，但對於簽下新合約、迎接新的挑戰感到相當期待。

韓媒分析，里貝托拉此次未選擇續留韓職、轉戰日職或重返美國體系，而是先投入台灣職棒舞台，這樣的路徑在近年並不少見。

報導特別點出，近年KBO聯盟與中職之間的洋將流動頻繁，已有不少外籍球員在台灣累積實績後，再度獲得韓職球團青睞，因此里貝托拉未來「回鍋KBO」的可能性，仍被視為值得持續觀察的發展方向。

里貝托拉對韓華鷹球迷而言並不陌生。他在2025年6月以替代洋將身分加盟韓華，頂替因右手小指撕裂性骨折進入傷兵名單的佛羅瑞爾（Estevan Florial），原本僅簽下6週、總額5萬美元的短期合約，卻迅速在一軍站穩腳步。該季例行賽出賽62場，繳出打擊率0.313、10支全壘打、OPS 0.890的亮眼成績，成為韓華打線的重要火力來源。

隨著里貝托拉適應良好，韓華在7月中旬選擇與佛羅瑞爾解約，並將里貝托拉轉為正式合約。球團當時說明，與其等待傷癒球員找回比賽節奏，不如持續使用在打擊端更具即戰力的里貝托拉，讓他在打線中扮演關鍵角色。

季後賽期間，里貝托拉延續火燙手感，5場比賽打擊率高達0.389；儘管在韓國大賽表現略顯低迷，最終仍於2025年賽季結束後離隊。如今確定轉戰中職、加盟富邦悍將，也被韓媒視為「重新累積身價、等待再度回歸韓職」的重要一步。

韓國媒體指出，若里貝托拉能在台灣維持穩定輸出、展現長打火力，極有機會再次進入KBO球團的觀察雷達。