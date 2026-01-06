會員大會3度流會挨批　籃協：是否參加大會是會員之自由意志

▲中華籃協理事長謝典霖。（圖／資料照）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華民國籃球協會近期因會員大會連續三次流會，引發外界的高度關注，針對理事長謝典霖長期缺席大會、會務趨於停擺的質疑，運動部日前展現強硬立場，正式發函要求理事會有所作為。隨後，籃協也發表正式聲明，強調理事會於114年（2025年）已召開5次理監事會議積極任事，目前正研議「個人會員分區代表制」以解決人數不足的僵局。

籃球協會原訂於去年12月27日召開會員代表大會，沒想到不僅理事長謝典林並未現身，928名會員中更只有105人出席、委託人也只有85位，總計190人也未達半數的法定要求，連同5月、11月已經3度會員大會流會。對此，運動部政務次長黃啟煌赴立法院備詢時強調「不能接受」，表示將在本週發函給籃協，促請理事會正視無法召開會員大會的問題，假如情況依舊未改善，強調不排除動用「國民體育法」第43條，懲處相關人員。

面對排山倒海的質疑，籃協6日發表正式聲明澄清，強調114年度理事會已依法於2月28日、5月11日、6月29日、9月27日、12月20日召開共5次理監事會議，且理監事出席率極高，針對各項議題皆有充分討論與記錄，但會員是否參加會員大會，係屬會員之自由意志，流會亦非本會所樂見，但也強調都有跟運動部報備。

最後籃協也表示，協會在運動部的輔導及建議下，將參考其他單項協會作法，研議個人會員分區代表制等相關辦法，並儘速召開理事會討論審議，以祈解決會員眾多難以成會之情況，亦將再與各會員溝通，再度召開會員大會。

籃協聲明全文如下：

針對媒體對中華民國籃球協會會員大會及理事會之報導，中華民國籃球協會聲明如下。

114年，協會理事會依法、依章程已於2月28日、5月11日、6月29日、9月27日、12月20日召開五次理監事會議，會前、會後皆向運動部報備。每次理監事會議，理監事出席率極高，針對各項議題充分討論、決議，義務奉獻、認真盡責，皆有會議記錄可循。

114年，協會依法、依章程召開會員大會，惟會員是否參加會員大會，係屬會員之自由意志，流會亦非本會所樂見。而理事會亦善盡責任，責成本會應擇日再召開會員大會，整年度共召開三次會員大會，對於仍然無法成會，理事會十分遺憾，並於理監事會議中提出臨時動議研議相關辦法。過程中，協會皆有即時向運動部報備。

協會在運動部的輔導及建議下，將參考其他單項協會作法，研議個人會員分區代表制等相關辦法，並儘速召開理事會討論審議，以祈解決會員眾多難以成會之情況，亦將再與各會員溝通，再度召開會員大會。各界報導評論時應先求證事實，以正視聽，協會積極任事不應被誤解誤導，亦不應抹煞理事會之努力。

