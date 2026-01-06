運動雲

李政厚曝WBC新進度！陪巨人軍遊韓　驚喜同框《黑白大廚》崔鉉碩

▲李政厚帶舊金山巨人隊友遊韓，崔鉉碩同框。（圖／舊金山巨人官方IG）

▲李政厚帶舊金山巨人教頭、隊友遊韓。（圖／舊金山巨人官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

效力美國職棒舊金山巨人的韓籍外野手李政厚，6日在首爾出席球團訪韓活動時，談到即將於3月登場的2026年世界棒球經典賽（WBC），坦言目前仍在與球團協調代表隊報到時程，無論是塞班島的一階段集訓，或日本沖繩的第二階段集訓，參與機會都不高。

根據韓媒《日刊體育》報導，談到WBC備戰狀況，李政厚表示：「目前還不清楚集訓時間，應該很快會和球團討論。如果確定參賽，可能會在美國進行訓練與熱身賽後，再直接前往日本。」

由柳志炫領軍的韓國國家隊，預計9日起在塞班島展開第一階段集訓，2月中旬則移師日本沖繩進行實戰調整。不過考量巨人隊春訓與熱身賽行程，李政厚較可能在WBC開打前才正式加入國家隊。

根據韓媒《topstarnews》報導，李政厚這天與巨人總教練維特洛（Tony Vitello）、隊友亞當斯（Willy Adames）一同現身首爾鐘路區一起體驗韓國文化，午間在《黑白大廚》第一季「白湯匙」主廚崔鉉碩指導下親手做拌飯，並品嘗韓國料理，氣氛輕鬆。亞當斯雖未採用李政厚推薦的香菇配料，但所有人仍將一整碗拌飯吃得一乾二淨。

餐後首次玩起韓國傳統遊戲「飛石打（비석치기）」卻越玩越投入，現場不斷喊「再來一局」，阿達梅斯還開玩笑提醒教練踩線、要李政厚站後面再丟，氣氛熱絡。

體驗活動結束後的記者會上，總教練維特洛表示：「大家的熱情歡迎讓人非常感謝，身為主人精心規劃行程的李政厚真的很棒，吃到肚子都快撐不下了。」

亞當斯則強調，他在休季特地撥空來韓國，是出於與李政厚的深厚友情，「我想讓大家知道我有多喜歡李政厚，去年一起並肩作戰後變得非常親近，也想親眼看看他成長的環境。今天的每一刻，回到舊金山後都會成為難忘的回憶。」

總教練維特洛也對李政厚的技術能力給予高度評價：「他的揮棒節奏非常好，手部運用出色，在棒球世家長大，對比賽的理解度很高，真的很期待接下來一起共事的賽季。」

巨人訪韓以文化交流與棒球推廣為主，上午走訪南大門市場品嘗在地美食，7日將為高中球員舉辦棒球訓練營。拜特洛表示感謝韓國的熱情歡迎，也稱讚李政厚安排周到；阿達梅斯則說很感恩能到李政厚成長的國家體驗傳統。

▲李政厚帶舊金山巨人隊友遊韓，崔鉉碩同框。（圖／舊金山巨人官方IG）

▲李政厚帶舊金山巨人隊友遊韓，《黑白大廚》第一季主廚崔鉉碩同框。（圖／舊金山巨人官方IG）

關鍵字： 李政厚舊金山巨人WBC韓國文化棒球

