雄鷹續留左右護法後勁、艾速特當好隊友　合約總值皆60萬美元

▲台鋼雄鷹後勁。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹將於10日正式展開2026年球季春訓，開訓前先傳來好消息，球團與「左右護法」洋投完成續約，確定2026球季持續「做伙拚」！台鋼雄鷹與後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）兩名洋投達成續約共識，兩人2026年合約總值皆為60萬美元（含激勵獎金）。兩位洋投在2025年合計貢獻超過20勝、近300局投球，是球隊最倚重的外籍投手戰力。

後勁自2024年加入台鋼雄鷹，陪伴球隊在雄鷹元年一路成長。首季就繳出7勝0敗的亮眼成績，2025年再度展現王牌身手，單季25場先發、投152.1局為隊內最多，防禦率1.89、13勝雙雙排名聯盟第二，並於8月16日完成跨季22連勝，締造中職新紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

再度與台鋼雄鷹並肩作戰，後勁表示：「我對球隊有很高的期待，去年我們有很大的進步，也非常接近季後賽。不論是團隊還是個人，只要持續成長，就能向聯盟展現我們的實力。對球隊而言，『穩定性』是最終目標，同時也要享受這段旅程。」身為球隊元老級洋投，後勁將迎來中職生涯第6季、效力台鋼雄鷹的第3個賽季。談到黃子鵬加入球隊，他也開心表示：「很興奮能再次和『老虎』成為隊友，他是一位有天賦、充滿鬥志的競爭者，更重要的是，他是一位很棒的隊友和朋友。」

艾速特則於2025年加盟台鋼雄鷹，單季25場登板、拿下11勝，投141.1局、124次奪三振，防禦率2.23，各項數據皆創下個人中職生涯新高。季末狀態持續升溫，最後10場出賽豪取7勝，展現關鍵時刻的穩定度。2025年球季最後一場登板（10月1日），艾速特繳出6局無失分的精采表現，賽後曾透露：「今年試著讓自己的情緒更穩定，隨著賽季進行，這方面確實進步不少，不會過度興奮，也不會因為失分而太懊惱。」

邁入2026年，艾速特將展開中職生涯第4個賽季，持續以穩定表現與良好態度，成為台鋼雄鷹團隊中不可或缺的 GOOD TEAMMATE。

▲台鋼雄鷹艾速特。（圖／台鋼雄鷹提供）