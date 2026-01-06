美媒預測7名日本投手開季輪值！山本由伸開幕戰先發、大谷第3號

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國體育網站Bleacher Report於5日（日本時間6日）更新2026年大聯盟各隊開季先發輪值預測，其中共有7名日本投手被點名列入開幕輪值，話題十足。

在洛杉磯道奇部分，預測由世界大賽MVP山本由伸擔任開幕戰先發，大谷翔平排在第3號，佐佐木朗希則位居第6號。報導指出，道奇預計2026年持續採用6人輪值，此舉不僅有助於降低史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的傷病風險，也能讓大谷與佐佐木維持在日本時期較為熟悉的投球節奏。

洛杉磯天使方面，菊池雄星被看好居於輪值首位。菊池上季轉隊首年即扛下開幕投手，不過由於他預計將參加3月登場的世界棒球經典賽（WBC），是否能連兩年擔任開幕投手仍存在變數。

在休士頓太空人，以3年總額5400萬美元加盟的今井達也被排為第3號先發；輪值前兩位分別是布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）。 此外，曾在上季擔任開幕投手的芝加哥小熊左投今永昇太，被預測排在第4號；紐約大都會的千賀滉大則位列第5號。

除了投手輪值，今年也有日本野手轉戰大聯盟的焦點動向，包括芝加哥白襪的村上宗隆以及多倫多藍鳥岡本和真，未來在大聯盟賽場上演的「日本對決」同樣令人期待。