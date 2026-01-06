運動雲

>

美媒預測7名日本投手開季輪值！山本由伸開幕戰先發、大谷第3號

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國體育網站Bleacher Report於5日（日本時間6日）更新2026年大聯盟各隊開季先發輪值預測，其中共有7名日本投手被點名列入開幕輪值，話題十足。

在洛杉磯道奇部分，預測由世界大賽MVP山本由伸擔任開幕戰先發，大谷翔平排在第3號，佐佐木朗希則位居第6號。報導指出，道奇預計2026年持續採用6人輪值，此舉不僅有助於降低史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的傷病風險，也能讓大谷與佐佐木維持在日本時期較為熟悉的投球節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洛杉磯天使方面，菊池雄星被看好居於輪值首位。菊池上季轉隊首年即扛下開幕投手，不過由於他預計將參加3月登場的世界棒球經典賽（WBC），是否能連兩年擔任開幕投手仍存在變數。

在休士頓太空人，以3年總額5400萬美元加盟的今井達也被排為第3號先發；輪值前兩位分別是布朗（Hunter Brown）與哈維爾（Cristian Javier）。 此外，曾在上季擔任開幕投手的芝加哥小熊左投今永昇太，被預測排在第4號；紐約大都會的千賀滉大則位列第5號。

除了投手輪值，今年也有日本野手轉戰大聯盟的焦點動向，包括芝加哥白襪的村上宗隆以及多倫多藍鳥岡本和真，未來在大聯盟賽場上演的「日本對決」同樣令人期待。

關鍵字： 日本投手大聯盟開季輪值山本由伸菊池雄星

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

悍將無極限！前韓華鷹10轟強打有望加盟　添外野火力

悍將無極限！前韓華鷹10轟強打有望加盟　添外野火力

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

味全龍補強投捕戰力！曾仁和領軍4將完成簽約官宣、背號公開

味全龍補強投捕戰力！曾仁和領軍4將完成簽約官宣、背號公開

里貝拉托能複製韓職火力助悍將？攜手魔鷹成2026中職焦點雙洋砲

里貝拉托能複製韓職火力助悍將？攜手魔鷹成2026中職焦點雙洋砲

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

熱門新聞

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

悍將無極限！前韓華鷹10轟強打有望加盟　添外野火力

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

情緒失控毆對手　曲棍球前國手「終身不提供服務」、所屬球隊冠軍取消還遭禁賽

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭嚴文遭味全戰力外　仍在尋找下一落腳處

2江少慶明亮相　改披76、月薪107萬

3悍將無極限！前韓華鷹10轟強打加盟

4劉基鴻求婚IG16萬網紅女友甜蜜發文

5痛毆國中生後腦　曲棍球前國手慘了

最新新聞

1李政厚陪巨人遊韓　同框崔鉉碩

2鎖定台灣首戰！大勢全力備戰

3轟51分破林書豪紀錄　古德溫奪單週MVP

4痛毆國中生後腦　曲棍球前國手慘了

5雄鷹後勁、艾速特　合約總值60萬美元

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

【這表情落差太大了】寶寶嬌羞笑容只給爸爸 一見媽媽直接皺眉處理XD

【想看雪的代價】為了上合歡山掛雪鏈　結果車框直接刮爛QQ

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366