期限前一天談妥　今井達也吐露不安：也有睡不著的夜晚

▲今井達也加盟記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

今井達也於5日（台灣時間6日）出席加盟休士頓太空人隊的入團記者會。整場記者會氣氛輕鬆融洽，但談到等待合約結果的那段時間，今井仍坦言：「說實話，真的很不安。」

今井一登台便以英語向現場媒體打招呼：「What’s up? H-Town（休士頓的大家，過得好嗎？）」，幽默開場引發笑聲。他也分享選擇太空人的原因，以及曾收到左投海德（Josh Hader）私訊鼓勵的過程，對於實現登上大聯盟的夢想，臉上難掩笑容。

不過，回顧交涉期限逼近、合約遲遲未定的心境，今井神情一度轉為嚴肅。他的交涉期限為美東時間2日下午5點（日本時間3日上午7點），而確定加盟太空人的消息，直到前一天1日（台灣時間2日）才曝光。

儘管在自由市場上被評價為頂級先發投手之一，但遲遲未敲定新東家，仍讓他承受極大心理壓力。

「老實說，真的會不安。會懷疑自己是否真的能在大聯盟打球，在合約確定之前，常常睡不著覺。」今井坦言。

期間，他赴美等待報價，並與經紀人波拉斯（Scott Boras）本人會面，也親自造訪波拉斯位於美國的公司。當時公司內的工作人員不斷鼓勵他，「一定沒問題，絕對會有報價。」這些話成為支撐今井撐過低潮的重要力量，「我就選擇相信他們，耐心等待。」

最終，在期限即將到來之際，今井順利與太空人完成簽約。他感性地表示，感謝西武獅隊願意批准入札，也感謝整個賽季始終站在他身旁的家人，以及在談判過程中給予全力協助的波拉斯與其團隊。

「為了這些一路支持我的人，我希望能以世界冠軍為目標全力拚戰。」今井語氣堅定，為大聯盟新篇章定下明確目標。