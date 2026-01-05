「薇」猛！1比4落後演逆轉秀　謝淑薇攜搭檔布里斯本賽奪2026開門紅

▲謝淑薇與拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣網球女雙一姊謝淑薇2026年從布里斯本出發，昨才歡度40歲生日的她，此戰繼續與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，16強面對澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova），耗時1小時又15分鐘後，成功以最終6比1、6比4搶下勝利，在2026年首場賽事順利開出紅盤，也挺進8強。

WTA 500等級的布里斯本國際賽於台灣時間4日點燃戰火，謝淑薇2025年與奧斯塔朋科在澳網、溫網女雙都拿下亞軍，年終總決賽兩人也再度搭檔出擊，不過很可惜最後在4強賽落敗，無緣奪冠。

4日謝淑薇歡度40歲生日，新年第一戰布里斯本出發，繼續跟奧斯塔朋科搭檔出戰，面對蓋德茲基、米哈利科娃，首盤歷經開賽互保後，「台拉聯軍」很快就在第3局率先破發，接下來連保帶破，取得4比1領先，之後兩局也漂亮拿下，一口氣連拿6局，僅花27分鐘就以6比1先馳得點。

不過次盤對手蓋德茲基、米哈利科娃重整旗鼓，開賽不久雙破「台拉聯軍」發球局，很快就取得4比1領先，不過謝淑薇、奧斯塔朋科還是相當沉穩，先在第6局成功回破，第7局15比0落後時，連拿4分保發追到3比4，接下來又成功破發，直接把比分扳成4比4平手，第9局成功守下關鍵發球局漂亮以5比4逆轉，第10局又強勢破發，上演逆轉秀漂亮以6比4拿下勝利。

而這次台灣除了謝淑薇外，女雙世界第34吳芳嫺、第38詹皓晴也分別搭檔與日本穗絵莉、中國蔣欣玗出擊，可惜兩組人馬最後都在首輪止步。