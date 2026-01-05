運動雲

>

「薇」猛！1比4落後演逆轉秀　謝淑薇攜搭檔布里斯本賽奪2026開門紅

▲謝淑薇與拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

▲謝淑薇與拉脫維亞好手奧斯塔朋科。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣網球女雙一姊謝淑薇2026年從布里斯本出發，昨才歡度40歲生日的她，此戰繼續與拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，16強面對澳洲蓋德茲基（Olivia Gadecki）、斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova），耗時1小時又15分鐘後，成功以最終6比1、6比4搶下勝利，在2026年首場賽事順利開出紅盤，也挺進8強。

WTA 500等級的布里斯本國際賽於台灣時間4日點燃戰火，謝淑薇2025年與奧斯塔朋科在澳網、溫網女雙都拿下亞軍，年終總決賽兩人也再度搭檔出擊，不過很可惜最後在4強賽落敗，無緣奪冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4日謝淑薇歡度40歲生日，新年第一戰布里斯本出發，繼續跟奧斯塔朋科搭檔出戰，面對蓋德茲基、米哈利科娃，首盤歷經開賽互保後，「台拉聯軍」很快就在第3局率先破發，接下來連保帶破，取得4比1領先，之後兩局也漂亮拿下，一口氣連拿6局，僅花27分鐘就以6比1先馳得點。

不過次盤對手蓋德茲基、米哈利科娃重整旗鼓，開賽不久雙破「台拉聯軍」發球局，很快就取得4比1領先，不過謝淑薇、奧斯塔朋科還是相當沉穩，先在第6局成功回破，第7局15比0落後時，連拿4分保發追到3比4，接下來又成功破發，直接把比分扳成4比4平手，第9局成功守下關鍵發球局漂亮以5比4逆轉，第10局又強勢破發，上演逆轉秀漂亮以6比4拿下勝利。

而這次台灣除了謝淑薇外，女雙世界第34吳芳嫺、第38詹皓晴也分別搭檔與日本穗絵莉、中國蔣欣玗出擊，可惜兩組人馬最後都在首輪止步。

關鍵字： 謝淑薇布里斯本賽女雙網球奧斯塔朋科

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

CORTIS直播聊「戀愛話題」　全員驚慌澄清：沒有沒有！

熱門新聞

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

讀者回應

﻿

熱門新聞

1退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

2中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光

3真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫下句點

4劉基鴻求婚IG16萬網紅女友甜蜜發文

5美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？

最新新聞

1劉基鴻求婚IG16萬網紅女友甜蜜發文

2中信兄弟導入日本名師訓練體系

3今井達也H手勢讓球迷「已喜歡！」

4吳宗軒提早退場　球團公布最新傷況

51比4落後演逆轉秀　謝淑薇布里斯本女雙晉8強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

【諷刺是犯人遊街】白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366