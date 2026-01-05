運動雲

>

「永田條款」本人想來！　永田颯太郎表態拚6月中職選秀

▲永田颯太郎。（圖／永田颯太郎IG）

▲永田颯太郎。（圖／永田颯太郎IG）

記者胡冠辰／綜合報導

日籍內野手永田颯太郎近日在社群發文宣布，自己已決定以台灣職業棒球為目標，接下來將全力備戰，盼能在今年6月左右舉行的中華職棒選秀會上獲得球團指名，正式踏上台灣職棒舞台。

永田颯太郎今年25歲，出身日本愛知縣東海市，守備位置為內野手，他高中畢業後先進入名古屋產業大學，之後選擇來台就讀台體大，成為少數赴台留學並投入台灣業餘體系的日本球員之一；永田當年在台灣大專層級表現受到關注，也讓「外籍留台球員是否能循中職選秀」的討論逐漸升溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中職在2021年底領隊會議修訂選秀相關規定，針對外籍學生球員、外籍業餘球員訂出符合在台就學或居住、參與業餘成棒一定年限者，可視為本土球員參加選秀的機制；外界也因永田的案例而常以「永田條款」稱之，符合條件的外籍球員可透過選秀進入中職體系，制度也被視為替長期在台灣成長、受訓的外籍球員打開一道門。

不過永田本人並未成為該制度首位受惠者，他在2022年日職選秀獲東北樂天金鷲育成第4指名，後續主要於二軍體系發展；永田在2025年球季後被列入樂天戰力外名單，使他的下一步動向再度受到關注。

而在「永田條款」正式上路後，首位實際透過該規定進入中職的外籍選手，則是高塩將樹，他在選秀中獲統一7-ELEVEn獅指名並完成簽約，成為制度落實的重要案例。

如今永田表態鎖定中職選秀，並強調將以被指名為目標持續努力，消息傳出後也再度引發球迷討論，外界關注他是否能在今年選秀會順利獲選，並以自身經歷成為「留台外籍球員挑戰中職」的另一個指標性案例。

關鍵字： 永田颯太郎、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

熱門新聞

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

讀者回應

﻿

熱門新聞

1退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

2中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光

3真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫下句點

4劉基鴻求婚IG16萬網紅女友甜蜜發文

5美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？

最新新聞

1劉基鴻求婚IG16萬網紅女友甜蜜發文

2中信兄弟導入日本名師訓練體系

3今井達也H手勢讓球迷「已喜歡！」

4吳宗軒提早退場　球團公布最新傷況

51比4落後演逆轉秀　謝淑薇布里斯本女雙晉8強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

【諷刺是犯人遊街】白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366