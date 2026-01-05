「永田條款」本人想來！　永田颯太郎表態拚6月中職選秀

▲永田颯太郎。（圖／永田颯太郎IG）



記者胡冠辰／綜合報導

日籍內野手永田颯太郎近日在社群發文宣布，自己已決定以台灣職業棒球為目標，接下來將全力備戰，盼能在今年6月左右舉行的中華職棒選秀會上獲得球團指名，正式踏上台灣職棒舞台。

永田颯太郎今年25歲，出身日本愛知縣東海市，守備位置為內野手，他高中畢業後先進入名古屋產業大學，之後選擇來台就讀台體大，成為少數赴台留學並投入台灣業餘體系的日本球員之一；永田當年在台灣大專層級表現受到關注，也讓「外籍留台球員是否能循中職選秀」的討論逐漸升溫。

中職在2021年底領隊會議修訂選秀相關規定，針對外籍學生球員、外籍業餘球員訂出符合在台就學或居住、參與業餘成棒一定年限者，可視為本土球員參加選秀的機制；外界也因永田的案例而常以「永田條款」稱之，符合條件的外籍球員可透過選秀進入中職體系，制度也被視為替長期在台灣成長、受訓的外籍球員打開一道門。

不過永田本人並未成為該制度首位受惠者，他在2022年日職選秀獲東北樂天金鷲育成第4指名，後續主要於二軍體系發展；永田在2025年球季後被列入樂天戰力外名單，使他的下一步動向再度受到關注。

而在「永田條款」正式上路後，首位實際透過該規定進入中職的外籍選手，則是高塩將樹，他在選秀中獲統一7-ELEVEn獅指名並完成簽約，成為制度落實的重要案例。

如今永田表態鎖定中職選秀，並強調將以被指名為目標持續努力，消息傳出後也再度引發球迷討論，外界關注他是否能在今年選秀會順利獲選，並以自身經歷成為「留台外籍球員挑戰中職」的另一個指標性案例。