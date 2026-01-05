西武獅雙王牌今井達也旅美、高橋光成留隊　監督期待新賽季

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

埼玉西武獅總教練西口文也出席於埼玉縣所澤市球團事務所舉行的年度開工儀式，針對今季確定續留球隊的投手高橋光成發表看法，他直言，對於未能如願透過入札制度旅美，高橋本人或許感到遺憾，但對球隊而言，這無疑是一名令人心安的大戰力。

休賽季期間，西武獅陣中投手今井達也與高橋光成雙雙行使入札制度申請挑戰大聯盟，其中今井已確定加盟休士頓太空人，談及愛徒即將站上大聯盟舞台，西口表示，「很期待今井到了那邊之後，會投出什麼樣的內容，真的讓人感到興奮。」

▲高橋光成。（圖／截自太平洋聯盟TV）

至於高橋光成，西武球團已正式宣布其續留，西口指出，「以他個人而言，或許會覺得可惜，但對球隊來說，這是一名非常重要的戰力能夠回來，讓人感到心強。」

他也進一步補充，高橋本人仍抱持著強烈的企圖心，希望能夠完整守住整個賽季的先發輪值，「我想他一定是希望能夠投滿一年、穩定地站在輪值之中，所以我也會從春訓開始，好好觀察他的狀態。」

高橋的留隊，等同於西武在先發投手布局上迎回一名可預期戰力，回顧2024年球季，高橋曾吞下開季11連敗的不名譽紀錄，但上季仍在24場出賽中繳出8勝9敗、防禦率3.04的成績。

西口對其投球內容給予肯定，認為整體表現並不差，「如果能夠突破那道關卡，隊友在進攻端多給他一些支援，幫助光成拿下更多勝投，隨著勝場累積，心態自然也會有所轉變。」