從幼保系轉跑道！連莊小魔女靜靜笑認「拿不住小孩」 勇闖啦啦隊舞台

職排連莊小魔女啦啦隊於3、4日現身《Cheer Up！》女孩快閃活動，其中啦啦隊成員靜靜連續兩天甜美登場，可愛又充滿活力的模樣，瞬間融化現場粉絲的心。

此次參加《Cheer Up！》活動，新竹氣溫僅約10度，靜靜仍換上小魔女隊服，辣露小蠻腰與美腿，全程甜笑面對粉絲，敬業態度十足；她也感性向粉絲透露：「真的很謝謝大家來，還買了很多我們的周邊，真的非常感謝！」談到新年新希望，她笑說，希望每天都能開開心心，把快樂帶給更多人。

聊起從幼保系「轉跑道」踏上啦啦隊之路的關鍵，靜靜笑說，其實原本真的很喜歡小朋友，但在幼兒園實習時才發現「我好像比較拿不住小孩（笑）」，加上嚮往自由一點的生活，也常被身邊的人鼓勵「妳很適合當啦啦隊！」於是決定給自己一次機會，勇敢嘗試全新的舞台。

靜靜也分享，畢業後那段時間其實很專心經營社群與抖音，而真正讓她下定決心持續拍下去的原因，是某次和同學一起拍的對嘴影片意外爆紅；她笑說：「那時候看到很多留言說我眼睛會笑、笑起來很好看，真的給我很大的動力。」也因此發現，原來自己的笑容能帶給別人好心情，「大家開心，我就更開心！」

聊到目前的啦啦隊生活，靜靜表示，其實和自己想像中的狀態相差不大，因為在加入前就已經做好面對更多人、進入全新環境的心理準備。不過她也坦言，和粉絲的距離比想像中更近，「有時候會覺得沒辦法做到自己心中最理想的互動，但我會慢慢學習、調整。」至於未來目標，她希望能一直保持讓大家快樂的初心，也期待有朝一日能站上職棒舞台，挑戰更大的舞台。