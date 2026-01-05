唐西奇、詹皇攜奇兵獵熊　湖人16分驚天逆轉、本季關鍵時刻戰績12勝0敗

▲洛杉磯湖人主場迎戰曼菲斯灰熊，克服最多16分落後上演驚心動魄逆轉秀。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人5日在主場對上曼菲斯灰熊之戰演了一場驚心動魄的逆轉秀，即便上半場一度落後達16分，湖人靠著雙星唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）爆發，搭配奇兵拉拉維亞（Jake LaRavia）的關鍵演出，終場以128比121逆轉擊敗灰熊，此役獲勝後，湖人本季在「關鍵時刻」（比賽最後5分鐘分差5分以內）的戰績提升至驚人的12勝0負。

開賽之初，灰熊展現強大的內外線威懾力，靠著優異的防守反擊與禁區優勢多點開花，上半場一度建立起16分的領先優勢，並以65:54領先進入中場。易籃後，湖人找回攻守節奏，詹姆斯攜手拉拉維亞火力全開，搭配加壓防守在第三節拉出29:22的攻勢，將比分追至個位數落後。

關鍵決勝節，湖人開節就拉出11比5的小高潮，拉拉維亞連續兩次切入上籃得手，連拿4分幫助球隊追平並完成逆轉。隨後詹姆斯多次衝擊禁區擴大領先，唐西奇則在比賽尾聲補上兩記致命三分球徹底殺死比賽。湖人三人在末節合力拉出37比27的猛烈攻勢，最終以7分之差成功獵殺灰熊，完成這場16分的大逆轉。

▲洛杉磯湖人41歲詹姆斯則在下半場接管比賽，全場貢獻26分、5籃板與4助攻。（圖／路透）

湖人此戰以唐西奇表現最為出色，全場轟下最高36分、9籃板、8助攻的準大三元數據，他全場13度站上罰球線命中12球，展現極強的切入破壞力。剛滿41歲的詹姆斯則在下半場接管比賽，全場貢獻26分、5籃板與4助攻。

除了雙星外，二年級生拉拉維亞無疑是球隊逆轉的第一功臣。他全場16投9中，包括4記三分球，貢獻生涯代表作26分、5籃板、4助攻，其+15的正負值為全場最高。