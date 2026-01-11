運動雲

>

中職228洋將條款再成焦點　蘇泰安談「解方」但要照正常程序

▲蘇泰安、台南市球場。（圖／記者楊舒帆攝）

▲蘇泰安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中職「228洋將條款」近日再度成為話題焦點。由於中職規定，原球隊在2月28日前仍握有洋將的優先議約權，台鋼雄鷹總教練洪一中日前在開訓致詞時脫口提到有意網羅布坎南，引發外界熱議，也讓該條款的實務運作與存廢問題再度被討論。

依中職規章第17章第96條明文規定：「外籍球員於同一年度不得轉隊，年度合約期滿或中途解約者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」在悍將尚未發放「離隊同意書」的情況下，若其他球團私下接觸簽約，恐涉及違反規章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，統一獅領隊蘇泰安表示，規定本身可以討論，但在制度尚未修改前，各球團仍應遵循現行規範。他說：「我個人是覺得，這個部分都可以討論，但畢竟現在就是規定在那裡，大家還是要遵循聯盟的規定。」

蘇泰安也分享過往獅隊的實務經驗，指出「228條款」其實仍有合規的解套方式。他透露，過去有球團在228期限內詢問獅隊是否續約特定洋將，當時球隊評估後，便提前發放離隊同意書，「這也是另一種解228的方式，只要照正常程序來就好。」

他強調，關鍵在於事前溝通與程序正當性，「要先打過招呼，對方也要我們簽同意書。我印象中我們曾經簽過兩位，球團並不會故意不給同意書，走正當程序比較好。」

關鍵字： 標籤:中職228條款洋將洪一中蘇泰安

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

張肇元一年一簽自認尚未達「複數約」等級　新球季瞄準最佳九人

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

熱門新聞

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

CPB台灣焦點！林益全4打點登CPB打點王　張喜凱好投難救廈門

讀者回應

﻿

熱門新聞

1震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

2曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

3PLG爆衝突　林志傑遭驅逐出場

4統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

5跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

最新新聞

1剩雙洋將不怕　戰神飆分撂倒龍頭雲豹

2林安可最後一舞　笑說不敢帶去日本

3海神砍將右踝大扭最新傷情曝

4PLG爆衝突　林志傑遭驅逐出場

5統一獅主場全面進駐亞太約45場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366