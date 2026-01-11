中職228洋將條款再成焦點　蘇泰安談「解方」但要照正常程序

▲蘇泰安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中職「228洋將條款」近日再度成為話題焦點。由於中職規定，原球隊在2月28日前仍握有洋將的優先議約權，台鋼雄鷹總教練洪一中日前在開訓致詞時脫口提到有意網羅布坎南，引發外界熱議，也讓該條款的實務運作與存廢問題再度被討論。

依中職規章第17章第96條明文規定：「外籍球員於同一年度不得轉隊，年度合約期滿或中途解約者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」在悍將尚未發放「離隊同意書」的情況下，若其他球團私下接觸簽約，恐涉及違反規章。

對此，統一獅領隊蘇泰安表示，規定本身可以討論，但在制度尚未修改前，各球團仍應遵循現行規範。他說：「我個人是覺得，這個部分都可以討論，但畢竟現在就是規定在那裡，大家還是要遵循聯盟的規定。」

蘇泰安也分享過往獅隊的實務經驗，指出「228條款」其實仍有合規的解套方式。他透露，過去有球團在228期限內詢問獅隊是否續約特定洋將，當時球隊評估後，便提前發放離隊同意書，「這也是另一種解228的方式，只要照正常程序來就好。」

他強調，關鍵在於事前溝通與程序正當性，「要先打過招呼，對方也要我們簽同意書。我印象中我們曾經簽過兩位，球團並不會故意不給同意書，走正當程序比較好。」