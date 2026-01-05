中職六隊備戰新球季加速！春訓動向一次看　「兩隊移師花東」

▲統一獅春訓。（圖／資料照，統一獅提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒各隊備戰新球季腳步加速，6支球團重訓營與春訓規劃也陸續出來，悍將在1月3日率先於嘉義稻江基地開訓，兄弟也在屏東訓練基地啟動重訓營，日前也重磅宣布邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓客座打擊教練；統一獅則從1月7日展開訓練營，2月1日起春訓移師花蓮，6隊自1月起全面進入「備戰模式」。

富邦悍將1月3日在嘉義稻江基地展開重訓營，本次重訓營由體能教練根本淳平主導，並與杜正文、陳柏穎、劉保賢等共4位體能教練共同負責，針對球員設計多元體能與重訓課表，希望在春訓前先強化身體基礎、提升整體戰力。

悍將教練團也到場協助，包括坐鎮的副領隊林威助，以及許銘傑、黃浩然、林哲瑄等教練，目標就是共同備戰新賽季；球團在休季進行自由球員補強，簽下隊史首位自由球員林岱安，並預計於1月14日舉辦加盟記者會，正式宣告林岱安加盟並分享心情。

中信兄弟5日在屏東訓練基地開啟重訓營，並於2月2日開始春訓；球團指出，休賽季除持續推動海外訓練計畫，也同步布局2026年度春訓與整體訓練藍圖，盼全面提升春訓品質，為新賽季奠定穩固基礎。

最受矚目的是，兄弟2日公告邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓期間客座打擊教練，期待協助長打型打者強化穩定性與長打效率，也能學習高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力。

李大浩職棒生涯橫跨韓國、日本及美國職棒，累積多項紀錄，生涯通算486發全壘打，被視為亞洲職棒史上代表性的右打重砲手之一，此次加盟春訓「助拳」也增添話題性。

統一獅規劃1月7日展開訓練營，江少慶也將報到，獅隊春訓則從2月1日起跑，並將移師花蓮進行，提前進入完整備戰節奏，為新賽季打下基礎。

樂天桃猿預計1月7日於桃園展開重訓營，並於2月3日移師台東進入春訓階段；味全龍則在1月18日於斗六開訓，逐步展開團隊訓練與備戰。

台鋼雄鷹1月9日開訓，並規劃黃子鵬加盟儀式，為新球季增添新戰力亮點，也讓春訓備戰更具話題性。