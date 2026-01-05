運動雲

>

中職六隊備戰新球季加速！春訓動向一次看　「兩隊移師花東」

▲統一獅春訓 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅春訓。（圖／資料照，統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒各隊備戰新球季腳步加速，6支球團重訓營與春訓規劃也陸續出來，悍將在1月3日率先於嘉義稻江基地開訓，兄弟也在屏東訓練基地啟動重訓營，日前也重磅宣布邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓客座打擊教練；統一獅則從1月7日展開訓練營，2月1日起春訓移師花蓮，6隊自1月起全面進入「備戰模式」。

富邦悍將1月3日在嘉義稻江基地展開重訓營，本次重訓營由體能教練根本淳平主導，並與杜正文、陳柏穎、劉保賢等共4位體能教練共同負責，針對球員設計多元體能與重訓課表，希望在春訓前先強化身體基礎、提升整體戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

悍將教練團也到場協助，包括坐鎮的副領隊林威助，以及許銘傑、黃浩然、林哲瑄等教練，目標就是共同備戰新賽季；球團在休季進行自由球員補強，簽下隊史首位自由球員林岱安，並預計於1月14日舉辦加盟記者會，正式宣告林岱安加盟並分享心情。

中信兄弟5日在屏東訓練基地開啟重訓營，並於2月2日開始春訓；球團指出，休賽季除持續推動海外訓練計畫，也同步布局2026年度春訓與整體訓練藍圖，盼全面提升春訓品質，為新賽季奠定穩固基礎。

最受矚目的是，兄弟2日公告邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓期間客座打擊教練，期待協助長打型打者強化穩定性與長打效率，也能學習高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力。

李大浩職棒生涯橫跨韓國、日本及美國職棒，累積多項紀錄，生涯通算486發全壘打，被視為亞洲職棒史上代表性的右打重砲手之一，此次加盟春訓「助拳」也增添話題性。

統一獅規劃1月7日展開訓練營，江少慶也將報到，獅隊春訓則從2月1日起跑，並將移師花蓮進行，提前進入完整備戰節奏，為新賽季打下基礎。

樂天桃猿預計1月7日於桃園展開重訓營，並於2月3日移師台東進入春訓階段；味全龍則在1月18日於斗六開訓，逐步展開團隊訓練與備戰。

台鋼雄鷹1月9日開訓，並規劃黃子鵬加盟儀式，為新球季增添新戰力亮點，也讓春訓備戰更具話題性。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒樂天桃猿統一獅富邦悍將台鋼雄鷹味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

火腿開綠燈！古林、孫易磊參戰WBC　水谷瞬是英國隊潛在人選

「噴射機」37歲更強！張宗憲領軍射下特攻　夢想家復仇成功排名重回第3

「噴射機」37歲更強！張宗憲領軍射下特攻　夢想家復仇成功排名重回第3

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

【跨年最暖一幕】狗狗被煙火嚇到卡車縫 一群人直接抬車救牠超感動QQ

熱門新聞

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

讀者回應

﻿

熱門新聞

1退役國手曲棍球場施暴　狂毆國中生後腦

2中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光

3美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？

4真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫下句點

5CPB／陳家維猛打、李嘉祥後援勝

最新新聞

1冠軍之路票房突破2500萬

2備戰對台日！韓國教頭：沒輕鬆對手

3天敵是綠衫軍？快艇瓊斯兩度嚴重扭傷「對手都相同」

4湖人落後16分大逆轉　關鍵時刻戰績12勝0敗

5連莊小魔女靜靜勇闖啦啦隊舞台

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

【還以為升天了QQ】鬥魚天冷睡超死...飼主叫不醒崩潰敲缸牠超不爽

【倒車還是舞獅】誤闖機車區撞倒2台...她竟下車幫翻面！？

【諷刺是犯人遊街】白宮公布「馬杜洛上銬押解」影片

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366