江少慶加盟統一獅隊形「大加分」　胡智爲：自律能讓年輕投手學習

▲江少慶投入統一獅投捕訓練營。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅透過FA補償補進江少慶，為本土投手戰力注入強心針，同為投手的胡智爲也直言，這筆補強對球隊而言是「大加分」。胡智爲表示，江少慶不僅能提升先發輪值厚度，也能讓年輕投手學習與效法。

談到再度成為隊友，胡智爲笑說其實心情相當開心，他透露，兩人早在2019年就結識，無論是在美職體系，或是12強賽期間都有交集，之後各自發展，如今又因緣際會在統一獅重逢，「緣分讓我們聚在一起。」

江少慶今年首度加盟統一獅，胡智爲也曾在他報到前分享台南生活資訊，「他其實對台南也不算陌生，那時候就有聊到一些可以去的地方，也有幫忙找房子，不過最後還是他自己找到想住的地方。」胡智爲強調，彼此在場下是朋友、場上是隊友，能互相幫忙就盡量幫忙。

至於江少慶的環境適應，胡智爲認為問題不大，「球隊裡還有俊麟、強森，大家其實都很熟。」他也提到，得知江少慶要加入時，第一時間就跟對方說：「我們又在一起當隊友了。」

從戰力面來看，胡智爲直言江少慶的加入對統一獅幫助極大，「對隊形來說是大加分，也讓本土先發投手戰力大補強。」他也理解，考量江少慶去年一整年沒有正式比賽，今年在出賽與投球量上勢必會有所控管，「健康一定是第一優先，球隊也會有規劃。」

除了戰力層面，胡智爲更看重江少慶對年輕投手的影響，「他本來就是一個非常自律的選手，在職棒環境，自律是最基本、也是成功的重要因素之一。」胡智爲認為，江少慶的到來，能讓年輕球員學習到更多不同的東西，是很好的榜樣。

