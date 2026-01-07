運動雲

日本火腿新賽季投手輪值　新庄監督有大膽構想

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

▲新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本火腿鬥士監督新庄剛志7日出席於千葉縣鎌谷市二軍設施舉行的球團工作人員會議，會前接受媒體採訪時，正式點名從軟銀鷹重返老東家的右投有原航平擔任本季主場開幕戰先發外，也同步揭示新賽季先發輪值的整體構想，包含嘗試以中5日節奏運作輪值。

新庄先談到有原的回歸，開口便形容這筆補強宛如聖誕節收到的不得了大禮，「能把有原君帶回來，等於我們擁有連續2年最多勝的投手各1位，呵呵呵，這代表我們真的更接近優勝了。」

他進一步指出，有原上季所累積的14勝戰果等同直接回饋給日本火腿，「太大了，真的非常大，在我心中，他能幫我們拿下18勝。」

3月27日於敵地與軟銀進行的賽季開幕戰，球隊已確定由與有原並列最多勝的伊藤大海擔任先發；至於3月31日於主場ES CON FIELD北海道進行的主場開幕戰，新庄則毫不掩飾心意表示，「當然，希望主場首戰就是有原君，大家應該也都是這樣期待的，之後會再和本人談一次，但以我的心情來說，希望他能投這一場。」

談到先發輪值規劃，新庄也展現大膽構想，他表示，希望有原本季至少投滿180局，並透露心中已有以伊藤大海、有原航平、北山亘基、達孝太為核心，採取中5日出賽的先發輪值藍圖。

新庄說，「我想前3個月左右可以嘗試中5日，之後再讓投手休息調整，先發投手我腦中其實有11人，對先發陣容是相當放心的。」在日本職棒普遍仍以中6日為主流的情況下，新庄預計挑戰中5日先發輪值，被視為一項相當前衛的嘗試。

關鍵字： 日本職棒北海道日本火腿鬥士新庄剛志

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

