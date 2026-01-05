委內瑞拉政局動盪外溢體壇　MLB球員與WBC備戰全受衝擊

▲釀酒人委內瑞拉籍外野新星丘里歐。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國近日對委內瑞拉採取軍事行動，相關政治震盪迅速外溢至體育領域，長期被視為棒球重鎮的委內瑞拉，正面臨職業聯盟運作、大聯盟球員行程，甚至世界棒球經典賽（WBC）備戰層面的多重衝擊。

美國總統川普（Donald Trump）近日宣稱，美方將接管委內瑞拉，直至完成民主政權交接為止，使得當地體育單位與球員陷入高度不確定狀態。

首當其衝的是委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP），聯盟宣布暫停原訂季後賽賽事，儘管官方表示比賽將於7日恢復，但聯盟運作已明顯受到影響，多名今冬仍在當地出賽的大聯盟與小聯盟球員，也陸續陷入不同處境。

包括釀酒人新星丘里歐（Jackson Chourio）在內，已有部分球員成功聯繫所屬球團回報現況，但也有球員尚未取得聯絡；由於進出委內瑞拉的商業航班大幅縮減，若航運受阻情況持續，恐進一步影響球員於下月初返美參與大聯盟春訓的時程安排。

國際賽事層面同樣蒙上陰影，原本被視為奪冠熱門之一的委內瑞拉，其2026年WBC參賽狀態目前仍未明朗，該隊由皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）擔任隊長，陣中原預期可迎回太空人內野手奧圖維（Jose Altuve）、勇士外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）等多名頂級球星，整體戰力被外界認為足以與日本、美國等傳統強權抗衡。

不過，當美媒《Front Office Sports》向大聯盟詢問相關狀況時，聯盟方面並未對委內瑞拉的WBC參賽前景發表評論。

而安全與後勤疑慮也已浮現，原訂於下月初在卡拉卡斯舉行的加勒比海大賽，已提前決定移師墨西哥瓜達拉哈拉，原因正是多明尼加共和國、墨西哥與波多黎各等職業聯盟，對於在地緣政治緊張情勢升高下前往委內瑞拉參賽抱持高度疑慮。

委內瑞拉長年是大聯盟最重要的國際人才輸出國之一，根據統計，2025年大聯盟球員出生國別中，委內瑞拉排名第3，僅次於美國與多明尼加共和國，如今政治局勢動盪，是否進一步衝擊棒球人才體系與國際賽事布局，仍有待後續發展持續觀察。