古德溫單場轟51分超車林書豪紀錄　勇士主場21分大勝洋基工程

▲台北富邦勇士古德溫單場拿下51分，破聯盟單場得分紀錄。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

PLG職籃4日由台北富邦勇士迎戰新軍洋基工程隊，勇士洋將古德溫今天在主場和平籃球館不僅上半場就轟20分，下半場他火力更猛，再轟下31分，單場26投16中、包括8顆三分球，單場繳出51分，刷新聯盟由林書豪、辛巴（Sim Bhullar）共同保持的50分單場得分最高紀錄，也幫助勇士最終以126比105擊潰洋基工程，收下2連勝。

古德溫首節手感其實有點冰冷，5投才1中拿下4分，不過他在次節馬上就調整到位，單節8投6中、三分球2投2中，豪取16分，還有3助攻1抄截1籃板，上半場累積13投7中，包括3顆三分球、4罰3中拿下20分，是全場最高。

▲台北富邦勇士古德溫。（圖／記者李毓康攝）

易籃後，古德溫繼續開啟進攻模式，雖然出手機會降低，但靠著罰球8罰6中，三分球又是2投2中，單節又進帳16分，前三節打完已經轟下36分，最末節古德溫繼續搶分打了將近10分鐘又砍進13分，最後他切入造成高偉綸犯規，兩罰俱中於比賽結束剩下2分32秒打破聯盟單場最高紀錄，以51分成為聯盟新任紀錄保持人。

▲古德溫單場拿下51分，破聯盟單場得分紀錄。（圖／記者李毓康攝）

而勇士此役開賽慢熱，首節打完以23比27落後給洋基，不過次節熱機完成，開節就拉出一波6比0猛攻逆轉超前，第三節全隊火力徹底解放，在古德溫火力全開帶領下，又轟出31比19的猛攻，直接一波流擊潰洋基，最末節全隊再轟39分，直接鎖定勝基，終場就以21分之差擊潰洋基，在主場快意收下2連勝。

▲台北富邦勇士周桂羽。（圖／記者李毓康攝）

勇士此役除了開無雙的古德溫外，哥倫特也有繳出22分、8籃板、2助攻和1抄截、1阻攻的全能表現，周桂羽下半場找到手感挹注13分是本土最高，禁區悍將曾祥鈞則有11分12籃板的「雙十」成績，表現同樣亮眼。

▲台北富邦勇士曾祥鈞。（圖／記者李毓康攝）

洋基部分則是有5人得分上雙，但分數依舊集中在洋將身上，庫薩斯繳出21分15籃板是全隊最佳，喬治金也是21分進帳，傑克森挹注20分，阿拉薩12分13籃板，本土最高則是狀元葉惟捷的10分。





▲洋基工程葉惟捷。（圖／記者李毓康攝）