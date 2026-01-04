運動雲

>

伯朗轟35分阿提諾末節爆發！領航猿客場獵熊、4勝入袋晉級在望

▲桃園樸園領航猿客場擊敗澳門黑熊搶下第4勝，東超晉級機率高。（圖／桃園樸園領航猿提供）

▲桃園樸園領航猿客場擊敗澳門黑熊搶下第4勝，東超晉級機率高。（圖／桃園樸園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園璞園領航猿4日作客前往澳門進行EASL賽事，面對地主澳門黑熊，伯朗繳出35分、13籃板的超狂雙十成績，加上本土一哥盧峻翔貢獻16分，替補出戰的阿提諾最末節也挺身而出，單節猛轟11分攜手葛拉漢幫助球隊甩開黑熊，終場領航猿就在客場以95比83擊敗黑熊，搶下東超小組賽第4勝，晉級機率大增。

領航猿上屆在東超拿下亞軍，本季捲土重來，賽前4戰僅在面對馬尼拉電氣時吞下一敗，而澳門黑熊本季迄今苦吞4連敗，雙方前一次對決在去年12月14日，當時領航猿在主場桃園巨蛋最終是以104比86、大比分擊潰黑熊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相隔將近3週後雙方主客交換再度碰頭，黑熊這次明顯是有備而來，開賽就與猿隊打得難分難解，但領航猿一哥盧峻翔今天很快就找到手感，攜手伯朗拉出6比0優勢，單節獨攬9分幫助球隊取得領先，不過黑熊靠著格林（Omari Peek-Green）還是能將比分咬住，次節領航猿葛拉漢跳出來攜手伯朗搶分，一度幫助球隊把領先分數拉開到9分，不過黑熊蔡文鳳兩度挺身而出在外線得手，讓分差不至於被猿隊拉開，半場打完領航猿以41比36領先。

▲桃園樸園領航猿盧峻翔繳出16分。（圖／桃園樸園領航猿提供）

▲桃園樸園領航猿盧峻翔繳出16分。（圖／桃園樸園領航猿提供）

易籃後，領航猿卻突然迷航，黑熊趁勢拉出一波9比0攻勢，直接以45比41逆轉，好在關鍵時刻伯朗馬上跳出來連拿4分替球隊止血，白曜誠上籃得分也幫助猿隊討回領先，加上盧峻翔、阿提諾也先後得手，最後伯朗更是一人連砍7分，單節包辦16分，在第3節打完重新以6分領跑。

▲桃園樸園領航猿伯朗轟下35分。（圖／桃園樸園領航猿提供）

▲桃園樸園領航猿伯朗轟下35分。（圖／桃園樸園領航猿提供）

決勝節領航猿換阿提諾上演飆分秀，在他和伯朗雙塔聯手下，幫助球隊一口氣把分差拉開到雙位數，但黑熊沒有放棄搶下首勝的機會，蔡文鳳持續搶分，當家砍將崇貴也找回手感，一輪猛攻後追到剩下個位數分差，好在關鍵時刻葛拉漢、盧峻翔先後跳出來得分，葛拉漢最後55秒又砍進殺死比賽的三分球，終場領航猿就以12分之差擊敗黑熊。

領航猿今天4人得分上雙，伯朗攻下全場最高35分、13籃板，阿提諾17分次之、其中有11分集中在最末節，盧峻翔拿下本土最高16分、4助攻。黑熊方面則有5人得分雙位數，格林繳出全隊最高25分、4抄截，崇貴16分次之，蔡文鳳拿下14分。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

【超衰】男見汽車禮讓過斑馬線　下秒慘遭75歲三寶姨擊落

熱門新聞

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停

2林安可求婚成功

3羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安

4CPB／黃勇傳大扭腰美技吸睛

5岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

最新新聞

1連莊小魔女娜比大眼放電超萌

2古德溫單場轟51分破林書豪、辛巴聯盟紀錄

3伯朗轟35分率領航猿獵熊　東超晉級在望

4換教練還是救不了...海神擋不住國王杰倫、吞4連敗

5最速150！雷皓博107球完投奪MVP

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366