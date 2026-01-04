伯朗轟35分阿提諾末節爆發！領航猿客場獵熊、4勝入袋晉級在望

▲桃園樸園領航猿客場擊敗澳門黑熊搶下第4勝，東超晉級機率高。（圖／桃園樸園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

桃園璞園領航猿4日作客前往澳門進行EASL賽事，面對地主澳門黑熊，伯朗繳出35分、13籃板的超狂雙十成績，加上本土一哥盧峻翔貢獻16分，替補出戰的阿提諾最末節也挺身而出，單節猛轟11分攜手葛拉漢幫助球隊甩開黑熊，終場領航猿就在客場以95比83擊敗黑熊，搶下東超小組賽第4勝，晉級機率大增。

領航猿上屆在東超拿下亞軍，本季捲土重來，賽前4戰僅在面對馬尼拉電氣時吞下一敗，而澳門黑熊本季迄今苦吞4連敗，雙方前一次對決在去年12月14日，當時領航猿在主場桃園巨蛋最終是以104比86、大比分擊潰黑熊。

相隔將近3週後雙方主客交換再度碰頭，黑熊這次明顯是有備而來，開賽就與猿隊打得難分難解，但領航猿一哥盧峻翔今天很快就找到手感，攜手伯朗拉出6比0優勢，單節獨攬9分幫助球隊取得領先，不過黑熊靠著格林（Omari Peek-Green）還是能將比分咬住，次節領航猿葛拉漢跳出來攜手伯朗搶分，一度幫助球隊把領先分數拉開到9分，不過黑熊蔡文鳳兩度挺身而出在外線得手，讓分差不至於被猿隊拉開，半場打完領航猿以41比36領先。

▲桃園樸園領航猿盧峻翔繳出16分。（圖／桃園樸園領航猿提供）

易籃後，領航猿卻突然迷航，黑熊趁勢拉出一波9比0攻勢，直接以45比41逆轉，好在關鍵時刻伯朗馬上跳出來連拿4分替球隊止血，白曜誠上籃得分也幫助猿隊討回領先，加上盧峻翔、阿提諾也先後得手，最後伯朗更是一人連砍7分，單節包辦16分，在第3節打完重新以6分領跑。

▲桃園樸園領航猿伯朗轟下35分。（圖／桃園樸園領航猿提供）

決勝節領航猿換阿提諾上演飆分秀，在他和伯朗雙塔聯手下，幫助球隊一口氣把分差拉開到雙位數，但黑熊沒有放棄搶下首勝的機會，蔡文鳳持續搶分，當家砍將崇貴也找回手感，一輪猛攻後追到剩下個位數分差，好在關鍵時刻葛拉漢、盧峻翔先後跳出來得分，葛拉漢最後55秒又砍進殺死比賽的三分球，終場領航猿就以12分之差擊敗黑熊。

領航猿今天4人得分上雙，伯朗攻下全場最高35分、13籃板，阿提諾17分次之、其中有11分集中在最末節，盧峻翔拿下本土最高16分、4助攻。黑熊方面則有5人得分雙位數，格林繳出全隊最高25分、4抄截，崇貴16分次之，蔡文鳳拿下14分。