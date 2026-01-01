運動雲

前頂尖新秀凱勒尼克找到新東家　傳加盟白襪拚春訓搶開季名單

▲Jarred Kelenic。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

前頂尖外野新秀凱勒尼克（Jarred Kelenic）傳已找到新東家；根據MLB官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）1日報導，凱勒尼克已同意與芝加哥白襪簽下非名單邀請合約。

26歲的凱勒尼克在本季休賽季稍早遭亞特蘭大勇士移出40人名單，並被直接下放到3A格威內特，隨後他選擇成為自由球員，尋求新的機會。

凱勒尼克去年在勇士一共出賽24場，多數時間守右外野，但打擊狀態不理想，繳出打擊率1成67、OPS僅0.531的成績單，未能在大聯盟站穩腳步。

回顧凱勒尼克的旅程，他原本是大都會在2018年選秀第6順位選進的高順位新秀，隨後在震撼交易中成為主菜，被送往水手，換回當時效力大都會的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）與卡諾（Robinson Canó）；凱勒尼克在2021年5月於水手登上大聯盟時，曾被《MLB Pipeline》評為全聯盟第4名新秀，一度被視為球隊未來核心。

然而凱勒尼克的大聯盟生涯至今仍未完全兌現天賦，累計5個球季，他的生涯打擊三圍為.211／.282／.376，OPS為.658，三振率高達30.6%；其中表現最佳的一年出現在2023年，當季他繳出111OPS+，並貢獻1.5fWAR，顯示仍具一定即戰力與反彈空間。

白襪方面，凱勒尼克接下來能否擠進外野輪值仍待觀察，目前球隊外野可能的先發組合包括班尼坦迪（Andrew Benintendi）、羅伯特（Luis Robert Jr.）以及鮑德溫（Brooks Baldwin），凱勒尼克若能在春訓把握機會，仍有望爭取開季名單或成為重要替補深度。

