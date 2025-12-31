運動雲

快訊／開季僅拿4勝10敗　上季TPBL亞軍高雄海神季中主帥換人了

朱永弘出任代理總教練。高雄全家海神與總教練費雪結束合作關係 。（圖／高雄全家海神提供）

▲高雄全家海神與總教練費雪結束合作關係 。（圖／高雄全家海神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊31日宣布與德國籍總教練費雪達成離隊協議，結束合作關係，接下來旋即宣布即日起由助理教練朱永弘擔任代理總教練。

高雄全家海神職業籃球隊今稍早宣布與德國籍總教練費雪達成離隊協議，結束合作關係，感謝費雪教練的付出，祝福未來ㄧ切順利，而暫代總教練的則是原助理教練朱永弘。

球員時期以強悍的身體對抗著稱，朱永弘高掛戰袍後即投入基層籃球教育，逾十年的學生籃球執教經驗橫跨國中、高中、大學，並在高雄全家海神隊2021年建隊後成為教練團核心，先後輔佐澳洲籍教頭喬伊斯、德國籍總教練費雪擔任助理教練。

▲朱永弘將出任高雄全家海神代理總教練。（圖／高雄全家海神提供）

▲朱永弘將出任高雄全家海神代理總教練。（圖／高雄全家海神提供）

從學生籃球到職業隊擁有完整教練團資歷，「朱哥」不僅協助年輕球員學生過渡至職業的訓練方針，紮實且嚴謹的季前體能訓練及銜接賽季的防守體系建構，持續為海神打造團隊基石之餘，也強調戰術執行力及球員是否能了解自身於體系內的角色定位，並實際運用於賽場能力。

在球隊4勝10負之際接下兵符，朱永弘表示，「認清現況、改善現況。我們連敗，但我們不是弱者。壓力使人成長，不止教練團，希望球員也能感受到球迷對海神的期待，一起突破困境，找回海神的初心，為球迷及團隊的榮耀而戰。」

