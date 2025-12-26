運動雲

死神降臨聖誕夜！杜蘭特攜湯普森轟炸LA　火箭送湖人三連敗

▲火箭湖人聖誕大戰，杜蘭特、東契奇、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭湖人聖誕大戰，杜蘭特突破東契奇防守得分。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

洛杉磯湖人在備受矚目的NBA聖誕大戰中迎戰休士頓火箭，然而今天火箭反客為主，在湖人主場展現了強大的統治力，憑藉「死神」杜蘭特（Kevin Durant）與新星湯普森（Amen Thompson）合砍51分的強勢表現，火終場以119：96 輕取湖人，終結自身的二連敗，同時也送給湖人本賽季最長的三連敗。

比賽開局，火箭便展現了志在必得的氣勢，伊森（Tari Eason）領軍打出一波18比8的攻勢，加上火箭針對唐西奇（Luka Doncic）祭出嚴防，讓他單節就發生4次失誤，成功打亂了湖人的進攻節奏，即使湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）數次喊出暫停試圖止血，但防守端始終無法限制火箭的內外開花，火箭此節就轟下37分，在第一節打完已經取得12分領先。

第二節湖人試提升防守強度，在史馬特（Marcus Smart）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的防守帶動下，一度將分差追近至7分，唐西奇也逐漸找回準星攻下11分，帶領球隊回敬一波19比11的攻勢，然而，火箭巨星杜蘭特隨即展現其無解的進攻能力，在關鍵時刻命中一記「不講理」的三分球再度拉開分差，上半場結束，火箭仍手握10分領先。

令人意外的是，NBA歷史聖誕大戰得分王、湖人球星詹姆斯（LeBron James）半場表現低迷僅得8分，且正負值為全隊最低的-16。

▲火箭湖人聖誕大戰，杜蘭特、東契奇、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭湖人聖誕大戰，詹姆斯對決杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

易籃後，湖人再遭重創，上半場貢獻12分的主力射手里夫斯（Austin Reaves）因左小腿傷勢確定不再回歸，失去重要得分點的湖人進攻徹底當機，單節僅攻下21分。反觀火箭這邊，杜蘭特完全開啟「死神模式」，不僅自己在外線精準開火，更不斷傳出助攻穿針引線，率領火箭打出10：3的開局，將領先優勢擴大至全場最大的17分，末節杜蘭特依舊展現高效防守與進攻組織，分差一度突破20分大關，最終湖人撤下主力宣告放棄，火箭最終就以23分差大勝。

火箭全隊5人得分雙位數，湯普森攻下26分全隊最高，另有7籃板、5助攻；杜蘭特貢獻25分、9助攻。先發五人得分全數上雙，團隊展現極佳的默契與戰力。

湖人部分唐西奇雖拿下25分、7助攻、5籃板，但全場發生6次失誤；詹姆斯這次只拿了18分，正負值是慘不忍睹的 -33，寫下個人生涯少見的低迷紀錄。

