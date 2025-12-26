徐若熙加盟牽線味全龍、軟銀三年合作　打造台日職棒交流新平台

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍球團今（26）日於記者會中正式宣布，已與日本職棒福岡軟銀鷹隊簽訂為期三年的合作協議，合作期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止。雙方將展開多面向合作，共同推動台灣與日本職業棒球交流，深化球團經營、人才培育及球迷文化等層面的合作關係，象徵台日職棒交流邁入新階段。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充代表味全龍球團，藉此機會感謝軟銀的支持。他表示，軟銀展現出兩個「願意」，一是願意讓徐若熙站上亞洲棒球殿堂、更上一層樓；二是在雙方合作過程中，秉持「不是買賣，而是一項希望工程」的理念，並期待能與軟銀簽訂長期戰略合作。

魏應充指出，這段合作歷經6年，得以實現當初的初心，未來也期待與軟銀攜手，培養第二位、第三位「徐若熙」，讓台灣甚至亞洲的球員，都有機會站上世界舞台，並再次感謝軟銀願意給予味全龍與台灣棒球這樣的機會。

味全龍球團表示，本次合作旨在促進雙方職業棒球的長期交流，結合球團經營與專業領域的經驗，提升棒球運動及相關產業的整體發展價值。透過建立穩定且具前瞻性的合作平台，期盼為球員、教練、球團人員及球迷，創造更多交流與成長的機會。

在合作架構下，雙方球團將針對多項重點領域研議並推動具體合作措施，包括球團經營與專業領域交流，透過資訊交換與實務經驗分享，深化彼此在人才培育、技術與管理層面的理解；同時也將研議於日本及台灣舉辦交流賽事與相關活動，促進台日職業棒球互動。

此外，雙方亦將建立以年輕選手派遣與培育為核心的合作機制，拓展選手學習與歷練的國際視野；在行銷與宣傳方面，研議共同推動相關合作與資訊傳遞，提升品牌能見度與影響力；並積極促進球迷交流與文化互動，加深台日球迷之間的連結與理解。

味全龍球團強調，能夠與福岡軟銀鷹隊建立合作關係深感榮幸，未來將在球團經營、人才培育及球迷文化等層面持續深化交流，為球隊長期發展注入更多能量，也為台灣棒球與國際接軌開創更多可能，攜手為亞洲職棒環境注入正向動能。