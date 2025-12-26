蔡其昌談徐若熙WBCQ小故事　大約加盟軟銀鼓勵先中職再旅外

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

「龍之子」徐若熙26日正式披上福岡軟銀鷹18號戰袍，加盟記者會在台北舉行。中華職棒會長蔡其昌特別出席見證，他表示，這是徐若熙職業生涯的重要時刻，「如果不來，會很遺憾。」

蔡其昌回憶，徐若熙初登板時，自己特別前往洲際棒球場觀看，當時投出3.2局11次三振，令現場所有人相當驚艷。他也提到，直到今天才真正理解味全龍總教練葉君璋的深謀遠慮，「選手除了自身努力，還需要一個能在棒球生涯中好好照顧他的團隊。」蔡其昌指出，從平鎮高中到味全龍，再到今天軟銀的舞台，每一段歷程對徐若熙來說都是最好的安排，也讓他能在這個年紀，獲得這樣一份合約、加入優質球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到徐若熙的性格，蔡其昌形容他話不多、總是帶著笑容，但對自己的要求非常高，是一名相當用功、努力的選手。他也分享經典賽資格賽時的插曲，當時徐若熙原定擔任首戰先發，卻因腿部不適在教練團與防護團隊評估後退出，「那一天，是我第一次看到他沒有笑容。」蔡其昌說，徐若熙即使只是小傷，也展現出強烈的決心與信心，想為國家隊出戰，他當下告訴徐若熙，「你還年輕，路還很長。」並強調，一名選手展現出的求勝慾望，往往是影響未來職業生涯發展的重要關鍵。

蔡其昌也藉此勉勵年輕選手，旅外並非唯一道路，高中畢業後先進入中職，在良好的教練團與球團體系下成長，再選擇旅外，同樣是一條可行的路。「古林、若熙、安可的成功模式，為年輕球員開創了新的可能。」他表示，未來只要徐若熙在一軍登板，就會飛到福岡為他加油，並祝福其棒球人生一切順利。

平鎮高中「棒球教父」張滄彬也到場致詞，恭喜徐若熙完成大合約。他表示，桃園三級棒球所培養的選手「品質保證」，近年來連續輸出古林睿煬、林維恩到徐若熙，讓他感到相當自豪。張滄彬回憶，徐若熙的成長過程並非一路順遂，高二時曾在醫院遇見他，當時因關節受傷接受手術，獨自面對復健的辛苦，令人心疼。

張滄彬指出，正是憑藉徐若熙堅強的意志力與認真的復健態度，才有今天的成果，「這個成就得來不易。」他也勉勵徐若熙，前往日本後務必照顧好身體，期盼能在日職舞台發光發亮，「平鎮以你為榮。」最後也提醒他，一路走來有許多貴人相助，要記得飲水思源。