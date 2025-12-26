徐若熙正式加盟日職軟銀鷹　上澤直之送祝福、柳田悠岐邀約拚日本一

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日職福岡軟銀鷹今日正式宣布簽下台灣投手徐若熙，而未來即將和台灣「龍之子」成為隊友，也讓軟銀的強投上澤直之、豪打柳田悠岐迫不及待，在祝賀影片中除了歡迎他的加入，也很期待未來能一起交流，柳田悠岐不僅更是直接對徐若熙喊話，「讓我們一起以『日本一』作為目標努力奮鬥吧！」

味全龍強投徐若熙於季後行使旅外自由球員（FA）權利，吸引多支美、日職球隊搶人，包括軟銀鷹、日本火腿、洛杉磯道奇和費城人，最後他確定情定軟銀，26日早上10點半在台北國泰萬怡酒店舉行加盟記者會，也吸引大批媒體擠爆會場，典禮上的祝賀影片中，軟銀球團也特別安排陣中投打王牌上澤直之、柳田悠岐作為代表，在影片中現身送上祝福。

其中軟銀先發王牌上澤直之，對徐若熙的加入感到非常興奮，祝賀影片中他表示：「徐若熙投手，歡迎加入軟銀鷹！身為同樣的先發投手，我很期待在這個賽季能和你一起登板投球，也希望能和你有很多交流和對話，對於你的到來，我自己也真的非常期待，讓我們一起努力吧！」

▲日職軟銀鷹隊投手上澤直之歡迎台灣右投徐若熙加盟。（圖／記者楊舒帆攝）

至於軟銀隊的神主牌、資深重砲手柳田悠岐則是以充滿能量的語氣歡迎新隊友，「徐若熙歡迎加入軟銀！聽說你被譽為台灣No.1的右投，無論實力或人氣都非常高。」

而柳田悠岐也向徐若熙介紹了福岡這座城市的魅力，「軟銀的隊友們都非常優秀，球迷也很熱情，我相信你一定會喜歡福岡這座城市。」最後，柳田更直接喊話，邀請徐若熙一起為榮譽奮鬥：「讓我們一起以『日本一』（日本大賽冠軍）作為目標努力奮鬥吧！非常期待和你見面的那一天。」

▲日職軟銀鷹隊強打柳田悠岐歡迎台灣右投徐若熙加盟。（圖／記者楊舒帆攝）