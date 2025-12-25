洋基無意今井達也？　教頭布恩：未會面、未來未定

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

隨著2025年進入倒數階段，紐約洋基在休賽季補強動向持續受到關注，不過針對外界盛傳的日本強投今井達也話題，洋基地主媒體近期已明確降溫，否認雙方之間存在實質進展。

洋基目前在2025年休賽季的外部補強僅止於規則五選秀，但無論牛棚或先發輪值，仍被視為存在補強空間，也因此，具備壓制力與國際關注度的今井，一度被點名為洋基潛在評估對象之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，《YES Network》記者卡里（Jack Curry）日前在節目《Hot Stove》中直言，洋基與今井之間並不存在彼此已建立連結的氛圍，否認球隊對其抱持高度關注。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）隨後也證實，球隊在本季休賽期尚未與今井進行過任何會面。《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）亦於社群平台轉述布恩說法指出，洋基目前未與今井接觸，至於未來是否會安排會面，仍是未知數。

今井在2025年效力埼玉西武獅期間，先發出賽24場，繳出防禦率1.92、每9局9.8次三振的亮眼數據，被視為日本職棒當今最具宰制力的投手之一。

在先發輪值人手吃緊的背景下，洋基暫未啟動與今井的實質接觸，對部分球迷而言無疑是意外發展，也讓今井的未來動向，仍有待後續觀察。