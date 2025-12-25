恭喜！　台灣「羽球重砲手」富士山下求婚大4歲女友成功

運動雲

▲台灣羽球好手林俊易求婚成功。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣羽球好手林俊易日前在社群平台宣布，在日本富士山下向交往多年、大4歲的女友成功求婚，這場浪漫時刻不僅閃瞎球迷，也讓人感受到他對未來的承諾。兩人先前曾一同參加退休選手大堀彩與王耀新在吉隆坡的婚禮，這次更把見習婚禮的甜蜜延續到自己的幸福時刻。

「羽球見習婚禮」與「富士山下告白」
林俊易和女友感情一直很穩定，兩人曾在馬來西亞吉隆坡參加日本羽球「空靈女神」大堀彩（Aya Ohori）與馬來西亞選手王耀新的婚禮，不僅見證了前輩的幸福，也把這場婚禮當作自家未來的「見習」之旅。這次林俊易選擇在富士山下求婚，為自己的愛情故事寫下浪漫篇章。

林俊易24日晚間在社群平台，分享自己在富士山下求婚的好消息。他搭配一句深情告白：「19歲邂逅，23歲的她，我曾幻想過26、30歲的我們。」還標註日期「#20251212」，最後一句「在富士山下，她答應了。」讓粉絲瞬間被閃到。

▲兩人曾在馬來西亞吉隆坡參加日本羽球「空靈女神」大堀彩（Aya Ohori）與馬來西亞選手王耀新的婚禮。

「愛情長跑」與「羽壇新星」
林俊易與未婚妻從19歲就認識，彼此一路攜手成長，感情始終很穩定。這場求婚不僅地點特別，也充滿了對未來的信心和規畫，他簡單卻誠摯的文字，讓外界深深感受到他對另一半的重視。

林俊易是台灣羽球界近年備受矚目的新生代男單選手，國中時期就展現出色潛力，曾在世界青少年羽球錦標賽奪得獎牌，多次代表台灣出戰國際賽事。他以穩健防守和耐心拉吊著稱，被封為「左手重砲」，近年在國際賽場的拚搏也吸引不少球迷支持。

