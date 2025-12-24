運動雲

PS應援臺日高中棒球對抗賽免費入場　黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊

▲中信銀行冠名贊助「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」，邀請日本北海道、九州兩支聯隊來臺，對決桃園市平鎮高中、亞軍宜蘭縣羅東高工，與球迷共度耶誕假期。（圖／中華棒協提供）

▲中信銀行冠名贊助「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」，邀請日本北海道、九州兩支聯隊來臺，對決桃園市平鎮高中、亞軍宜蘭縣羅東高工，與球迷共度耶誕假期。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

臺日青棒爭霸，黑豹旗冠亞軍迎戰甲子園聯隊！中國信託商業銀行冠名贊助「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」，邀請由日本28所學校組成的北海道、九州兩支聯隊來臺交流，與2025年第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」）冠軍桃園市平鎮高中、亞軍宜蘭縣羅東高工對決。賽事明（25）日起一連三天於新北市新莊棒球場登場，中信兄弟棒球隊啦啦隊Passion Sisters將派出16位女孩到場熱血應援，與球迷共度耶誕假期。

「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」開賽記者會今（24）日於新北市凱悅嘉軒酒店舉行，中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）副理事長林華韋、中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）董事會秘書長高人傑，以及日本高等學校野球連盟（簡稱「高野連」）秘書長井本亘等貴賓出席。為了歡迎遠道而來的貴賓，中國信託金控董事會秘書長高人傑特別準備臺灣茶葉、鳳梨酥、牛舌餅等知名伴手禮，中華棒協副理事長林華韋亦贈予四支參賽球隊每位球員耶誕風格客製化賽事毛巾。

中信金控董事會秘書長高人傑表示，中華棒協理事長辜仲諒曾分享，他的父親辜濓松先生常常因為看到甲子園選手用生命在打球的態度感動落淚，球場上除了勝負之外，堅持到底、永不放棄是最動人的價值，這也正是中國信託長期支持棒球運動，希望能傳遞的精神。高人傑秘書長提及1931年臺灣嘉義農林棒球隊打進甲子園，留下了令人難忘的棒球故事，如今在相隔近乎一個世紀後，又可以迎來北海道和九州兩支日本球隊，與臺灣的兩支球隊對戰，期待能再度寫下可歌可泣、青春熱血的故事。

高野連秘書長井本亘分享，兩支日本球隊在抵達臺灣前，先在日本宮崎市進行了兩天集訓，出發前特別提醒球員，這次對手是透過多場比賽決選出來的臺灣球隊，實力堅強，千萬不能掉以輕心，要與臺灣選手正面對決。除了累積實戰經驗，井本亘則秘書長也鼓勵日本球員展開觸角，體會及感受臺灣不同的風土民情，把相關的知識及社會經驗帶回球隊及日常生活，讓自己有所成長。

本賽事兩支日本聯隊選手分別來自多所日本強校，包含今年夏季甲子園冠軍「沖繩尚學」、美國職棒大聯盟（MLB）球星山本由伸母校「都城高校」、今年秋季北海道大會冠軍「北照高校」、北海道歷史最悠久的強權「北海高校」，以及曾於夏季甲子園締造二連霸的「駒大苫小牧」等；代表臺灣出戰的平鎮高中與羅東高工同樣陣容堅強，共有7位入選今年U15或U18中華隊的國手，平鎮高中更是坐擁中信盃黑豹旗賽史最多冠軍、也是唯一創下三連霸紀錄的常勝軍。平鎮高中總教練吳柏宏認為，球隊在技術面的實力可與日本隊伍匹敵，期待球員學習日本棒球精神及細膩度；羅東高工教練吳憲豪則希望球員展現自信、勇敢拚戰。

「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」六場次賽事皆免費入場，進場觀賽還有機會抽中漢來日月行館住宿券、Nintendo Switch 2、中信兄弟球星簽名球等好禮。本賽事由緯來體育台、緯來精采台、緯來體育YouTube頻道，以及愛爾達體育台、Getwin Sport、中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁等多頻道全程直播，日本由朝日電視台跨海轉播，更多資訊詳見中信盃黑豹旗官方Facebook粉絲專頁及Instagram帳號。

▲「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」將於明（25）日開戰，中信金控董事會秘書長高人傑（中）準備臺灣茶葉、鳳梨酥、牛舌餅等知名伴手禮贈予四支參賽球隊。（圖／中華棒協提供）

▲「2025中信盃臺日高中棒球對抗賽」將於明（25）日開戰，中信金控董事會秘書長高人傑（中）準備臺灣茶葉、鳳梨酥、牛舌餅等知名伴手禮贈予四支參賽球隊。（圖／中華棒協提供）

