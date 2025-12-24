排球界的領航者！蔡崇濱教練獲頒體育運動精英獎終身成就獎

▲已故排球教練蔡崇濱獲頒終身成就獎，由妻兒代領。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114年體育運動精英獎頒獎典禮24日登場，已故排球教練蔡崇濱榮獲終身成就獎，蔡崇濱一生深耕體育教育與排球運動近 50 年，身兼悍將、教練、學者與國際裁判等多重身份，他在排球培訓的卓越貢獻及世代傳承，為臺灣體育界寫下了一段不朽的傳奇。

「終身成就獎」旨在表彰對我國體育運動奠基與推展有巨大貢獻的巨擘，蔡崇濱的教練生涯堪稱傳奇起點，他曾任國立成功大學男排教練，於1974年首度率隊奪得大專盃冠軍，並一手開創了「三連霸」的黃金盛世。除男排外，他也帶領成功大學女排隊展現堅強實力，連續獲得兩屆大專盃冠軍，奠定了成大在臺灣大專排球界的領導地位。

除了大學層級，蔡先生對基層排球的培育同樣不遺餘力。他擔任民德國中女排隊教練期間，於 1984 年遠征瑞典，勇奪「戈夏盃（Gothia Cup）」國際排球賽冠軍。同年，他帶領國家青少女排球代表隊赴日訪問比賽，以大獲全勝之姿展現台灣排球實力。2002 年，他更以領隊身份帶領我國高中男女代表隊赴波多黎各參加國際學校體育總會（ISF）排球錦標賽，分別奪得亞軍與季軍，將臺灣排球推向國際舞台。

蔡崇濱先生不僅在球場上調兵遣將，在學術研究領域亦是領航者。他專精於運動生理學、訓練學及教練學，生平發表超過 200 篇學術論文與多本專書。其著作《排球規則探微》曾榮獲教育部優等獎，至今仍是排球界的重要參考典籍，此外他長期擔任國家代表隊的訓輔委員與運動科學委員，將學術理論轉化為實務訓練策略，擘畫科學化的培訓制度，培育出無數優秀的選手與教練。

蔡崇濱先生具備廣闊的國際視野，長期以國際裁判身份參與各項大賽，積極推動排球的國際交流，提升台灣在國際體壇的能見度，他的成就來自於對體育純粹的熱愛與無私的利他胸襟，即使在生命的最後階段，蔡先生仍堅守崗位，燃燒自己直至最後一刻，始終不忘終身志業，留下的不僅是獎牌與頭銜，更是對體育教育的熱誠、對人才培育的堅持，以及對競技水準提升的深遠貢獻。

▲行政院長卓榮泰出席體育運動精英獎，並頒發運動精英終身成就獎。（圖／記者林敬旻攝）