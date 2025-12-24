「奪冠不會是最後一次！」曾豪駒精英獎霸氣喊話　12強中華隊首抱特別獎

運動雲

▲中華隊總教練曾豪駒獲頒體育運動精英獎特別獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊總教練曾豪駒獲頒體育運動精英獎特別獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114年體育運動精英獎年度頒獎典禮24日在士林臺北表演藝術中心球劇場，其中在2024年世界12強棒球賽，為台灣奪下隊史首座一級國際賽冠軍的12強中華代表隊獲得了特別獎殊榮，總教練曾豪駒代表致詞，感謝教練團、中職聯盟蔡其昌會長以及一起拚搏的球員們，他也霸氣表示「這是第一次也不會是最後一次，希望以後都能夠有很好的成績，讓全世界認識台灣棒球。」

中華隊在組軍之初，無懼外界質疑，畢竟這支隊伍集結超過半數未參加一級國際賽經驗的新銳悍將，並由首次執掌國家隊兵符的曾豪駒總教練領軍，即使晉級都被視為極嚴峻的挑戰。

然而，選手們在場上燃燒鬥志、發揮超高水準，憑藉鋼鐵般的意志與絕佳的默契，一路過關斬將，最終勇奪2024年第3屆世界棒球12強的冠軍金盃，這座世界冠軍的熱潮瞬間點燃全國人民的運動激情，不僅重新展現臺灣棒球的熱血與實力，更極大化提升國家棒球的榮耀與國際能見度。

體育運動獎特別獎非常設獎項，不過歷屆都有棒球球員得獎，其中在101年的陳偉殷、105年陳金鋒，而世界12強台灣隊則是第一支獲得特別獎的棒球團。

總教練曾豪駒率領曾頌恩、陳柏清、朱育賢、張奕、曾豪駒、陳傑憲上台接受殊榮，曾豪駒說能夠以團隊的成果領到特別獎，是非常驕傲的一件事，畢竟棒球在台灣是國球，非常受到國人的關注，在這樣的國際賽能夠凝聚所有球迷和整個棒球人的心，能拿下這個成績是國人的驕傲，也讓全世界認識了台灣。

▲中華隊總教練曾豪駒獲頒體育運動精英獎特別獎。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強中華隊獲頒體育運動精英獎特別獎，總教練曾豪駒代表致詞。（圖／記者林敬旻攝）

但曾豪駒也說，要有這樣的成績，仰賴很多人的努力，「前輩和教練團在整個國際賽得到很好的經驗在這次複製出來，另外要感謝聯盟蔡其昌會長，在他的底下做事非常幸福，他給我們很好的照顧，讓我們無後顧之憂表現自己，讓我們可以全心全意跟對手拚搏，最後，我要感謝我的球員們，當初他們選擇了挑戰，願意去跟世界各國強敵對峙，奪得最後的勝利。

最後曾豪駒也霸氣說，「這是第一次也不會是最後一次，希望以後都能夠有很好的成績，讓全世界認識台灣棒球。」

關鍵字： 世界12強中華隊棒球冠軍曾豪駒精英獎

