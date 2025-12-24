平野惠一私藏包款大公開　「我是很嚴肅的」毛巾加碼抽萬元包

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟總教 平野惠一近日在球團官方頻道開箱分享自己的隨身包包與私人物品，不僅親自介紹包款挑選與使用習慣，影片最後更驚喜宣布，將送出其中一款日幣定價52,800日圓（約10,650台幣）的包包給球迷，回饋支持，展現寵粉一面。

平野原本對於公開私人物品感到有些害羞，但因為不少球迷注意到他經常背著顏色醒目、造型特別的包包，頻頻在社群敲碗詢問，決定應球迷期待進行開箱。他也笑說，能被球迷這樣關注，其實讓他感到相當開心。

談到包包的挑選標準，平野表示自己沒有太多複雜考量，通常是「第一眼覺得不錯就會買」，並偏好外型簡潔、方便攜帶、背法多變的款式。顏色方面，雖然部分包款看起來較為亮眼，但在店員建議下，仍會選擇適合男性使用的色系；他也自嘲自己容易忘東忘西，因此特別喜歡顏色顯眼的包包，能一眼辨識、避免遺失。

材質選擇上，平野則相當務實，強調好清潔、耐用最重要，即使弄髒也能輕鬆擦拭。包包內的隨身物品同樣成為焦點，他透露會隨身攜帶兩個錢包，分別放置日幣與日本信用卡，以及台幣與台灣卡片，方便區分使用；鑰匙上掛著友人「秀醬」贈送的禮物，一直珍惜使用。此外，行程筆記本用來確認比賽日程，行動電源則是避免手機臨時沒電的必備物品。

平野也分享，會依照服裝顏色、行程與場合更換不同包款，無論是日常外出、正式場合、球隊遠征或旅行，都會選擇功能與風格合適的包包搭配。

影片最後，平野宣布將送出的包包為義大利品牌 L4K3。該品牌創立於2009年，起源於義大利北部伊塞奧湖畔，設計靈感來自當地自15世紀延續至今的繩索工藝，並結合潛水衣常見的氯丁橡膠（Neoprene）材質，打造兼具機能性與設計感的包款。L4K3包袋系列於2020年在日本推出後，因登上時尚雜誌、度假飯店曝光及運動員使用而受到關注，近年也逐步拓展至韓國市場。

球團隨後也在官方粉絲團公布抽獎方式。兄弟球團表示，凡於網路預購期間購買「平野惠一『我是很嚴肅的』應援毛巾」的球迷，即可獲得抽獎資格，將從所有訂單中抽出一名幸運得主，獲得由平野惠一教練親自準備的禮物。每購買一條毛巾即可獲得一次抽獎機會，購買數量越多，中獎機會也隨之增加。

「平野惠一『我是很嚴肅的』應援毛巾」售價為450元，尺寸約29×100公分，預購時間自即日起至12月28日23時59分止，商品預計於明年1月中旬起陸續出貨。球團提醒，預購商品除商品瑕疵外恕不接受退換貨，相關折扣與抽獎細節以官方公告為準。

▲ 中信兄弟總教練平野惠一在球團官方影片中開箱多款平時使用的隨身包包，親自分享挑選與使用心得，並宣布將其中一款送給球迷，展現寵粉一面。（圖／取自中信兄弟官方YouTube頻道）