官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

▲王維中轉戰台鋼雄鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹季後持續補強戰力，繼簽下自由球員投手黃子鵬，並完成捕手劉時豪、投手賴智垣的簽約，以及與兩屆全壘打王洋砲魔鷹續約後，今（24）日再宣布與左投王維中達成加盟共識。王維中預計1月報到參與春訓，並於2026賽季披上62號戰袍，與雄鷹一同「作伙拚」。

王維中具備美國職棒、韓國職棒等豐富國際經驗，自2021年起投入中職賽事，5個球季累積122場出賽，其中55場先發、67場後援，防禦率3.64，無論先發或後援皆有實績。對於加盟台鋼雄鷹，王維中表示：「感謝台鋼球團的肯定，很高興能加入這個大家庭，也要謝謝味全球團這幾年的照顧與球迷的支持。目前持續訓練為新球季做準備，期待能在新的舞台與大家並肩作戰。」

王躍霖於2023年季後透過擴編選秀加入台鋼雄鷹，王維中則將於2026年正式入團，兄弟倆繼2023球季後再度成為隊友。兩人過去唯一一次同隊的球季，便攜手拿下總冠軍，如今「鷹雄兄弟檔」再度合體，將與雄鷹團隊合力衝擊季後賽。

此外，王躍霖與王維中也成為台鋼雄鷹隊史繼顏郁軒、顏清浤之後，第2對兄弟檔，話題性十足。