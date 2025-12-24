運動雲

>

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

▲王維中轉戰台鋼雄鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王維中轉戰台鋼雄鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹季後持續補強戰力，繼簽下自由球員投手黃子鵬，並完成捕手劉時豪、投手賴智垣的簽約，以及與兩屆全壘打王洋砲魔鷹續約後，今（24）日再宣布與左投王維中達成加盟共識。王維中預計1月報到參與春訓，並於2026賽季披上62號戰袍，與雄鷹一同「作伙拚」。

王維中具備美國職棒、韓國職棒等豐富國際經驗，自2021年起投入中職賽事，5個球季累積122場出賽，其中55場先發、67場後援，防禦率3.64，無論先發或後援皆有實績。對於加盟台鋼雄鷹，王維中表示：「感謝台鋼球團的肯定，很高興能加入這個大家庭，也要謝謝味全球團這幾年的照顧與球迷的支持。目前持續訓練為新球季做準備，期待能在新的舞台與大家並肩作戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王躍霖於2023年季後透過擴編選秀加入台鋼雄鷹，王維中則將於2026年正式入團，兄弟倆繼2023球季後再度成為隊友。兩人過去唯一一次同隊的球季，便攜手拿下總冠軍，如今「鷹雄兄弟檔」再度合體，將與雄鷹團隊合力衝擊季後賽。

此外，王躍霖與王維中也成為台鋼雄鷹隊史繼顏郁軒、顏清浤之後，第2對兄弟檔，話題性十足。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

【犯案前1天現身誠品】張文扯「看聖誕樹」 要求到頂樓被拒

熱門新聞

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本都要發抖！美國破14億陣容成形

2王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

3CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

4紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

5破隊史紀錄！海盜9億簽明星重砲

最新新聞

1李凱爾變回美國人　中國男籃首位歸化成過去式

2官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

3岡本和真合約有望超越村上？

4日本都要發抖！美國破14億陣容成形

5小聯盟恐再縮編、選秀大砍輪次

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366