史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

▲史孟承逆轉兩分砲。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽低年級組16強賽23日上演台中市內戰，北勢國小在5局上靠著史孟承擊出關鍵逆轉兩分全壘打，終場以3比2力克忠孝國小，隊史首次挺進低年級組8強。

忠孝國小當天賽程緊湊，先在22強賽以6比0擊敗同為台中市球隊的塗城小飛象，隨後再與北勢交手。北勢於2局上把握對手暴投先馳得點，不過忠孝在2局下利用北勢守備失誤攻下2分，反以2比1超前。

比賽關鍵出現在5局上，北勢開局先獲得保送，1出局後，擔任第一棒的史孟承將一顆偏高的壞球掃出左外野，擊出兩分全壘打，一棒扭轉戰局。投手方面，林鈞浩後援4.1局未失分，穩穩守住勝利。

北勢總教練王科翔表示，小四的史孟承去年就曾參加諸羅山盃低年級組，這支全壘打也是他棒球生涯首轟，「那一球其實是壞球，位置在頭部偏高，還是能打出去，代表他的力量和揮棒能力都很好。」王科翔也提到，史孟承升上小三才開始打球，但理解比賽、掌握度都比同齡選手成熟。

北勢國小全校人數超過2000人，棒球隊約50人，今年共報名高年級組2隊、低年級組1隊，目前僅低年級組仍在賽事中。王科翔指出，球隊去年首次參加低年級組便止步預賽，今年成功突破，這批三、四年級生過去僅參加過鳳梨盃，此次將目標設定在4強。

低年級組8強名單為：台中市北勢國小、新北市土城國小、北勢雷爵、新北眼鏡蛇、東園蒼鷹、桃園市龜山國小、台北市福林國小綠、台中市大仁國小。

高年級組16強則包括：台北市敦化國小藍、塗城猛象、日本新潟JBC、日本東北、日本JBCS、JAPAN東西、台北市福林國小白、桃園市龍安國小藍、東園飛鷹、嘉義縣同仁國小、新北市正義國小、高雄市鼓岩國小、新竹都城隍廟、台北市福林國小藍、台中市豐田國小與大豐武士。

