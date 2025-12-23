運動雲

全力衝2026！台鋼雄鷹談妥艾速特合約　櫻井周斗也有望回歸

▲▼ 中艾速特 。（圖／記者李毓康攝）

▲艾速特 。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，備戰全新球季全力補強戰力，洋將布局逐步到位；繼先前確定續留洋砲魔鷹（Steven Moya）與洋投後勁（Bradin Hagens）後，球隊23日再傳進展，與艾速特（Eric Stout）也已談妥合約方向。

本月10日台鋼與今年拿下13勝（3敗）的後勁完成續約，16日則宣布與連霸全壘打王的魔鷹續簽新約，合約內容包含激勵獎金以及安家津貼等，總值69.5萬美元展現留人最大誠意。

另一方面，台鋼雄鷹15日決定不再續留日籍投手吉田一将與洋投那瑪夏（Dinelson Lamet），吉田新賽季將加入社會人棒球丸韓北日本公司，台鋼也持續評估其他洋投人選，經過一段時間洽談後，艾速特的合約談判今傳出好消息，領隊劉東洋受訪時提及：「艾速特的合約雙方已達成共識。」

展望明年球季，劉東洋也談到日籍左投櫻井周斗的動向，「最近球團已和其經紀人接觸，櫻井本人也有意願回來，希望明年能有更好的成長與發揮。」

隨著洋將名單逐漸成形，台鋼雄鷹明年戰力輪廓也更加清晰，球團期盼藉由穩定投打配置，朝最終目標發起挑戰。

關鍵字： 台鋼雄鷹CPBL

