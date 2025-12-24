運動雲

>

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

▲特攻飛克、阿巴西，戰神洛夫頓。（圖／TPBL職籃提供）

▲臺北台新戰神洛夫頓。（圖／臺北台新戰神提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台新戰神洋將洛夫頓21日與新竹攻城獅之戰，因不滿判決而情緒爆走，甚至在場上憤而比出中指，被連吹2次技術犯規遭驅逐出場，還遭聯盟禁賽2場、罰款5萬，然而23日洛夫頓賽後在個人社群發出多則動態，暗示自己即將離隊。而24日中午，戰神也對外宣布，考量團隊陣容配置，已經與洛夫頓達成協議，雙方終止合約。

洛夫頓先前因傷休兵兩場，回歸後隨隊作客攻城獅，次節倒數6分半他在面對高國豪防守時被吹進攻犯規，他勃然大怒向裁判抱怨，還在場上比出中指，最後連吞2次技術犯規直接離場，此役只留下4分、2失誤的成績單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟22日針對洛夫頓的不當手勢依據聯盟規章 第四章「競賽規則」第四條第六點之6，處以洛夫頓罰款新臺幣伍萬元整，並禁賽兩場。只是禁賽都還沒開始，洛夫頓卻在個人社群發出多則動態，包含自己在桃園機場免稅商店購物、搭乘飛機的照片，似乎在暗示自己已經要離開台灣，24日稍早甚至直接曬出自己已經抵達洛杉磯國際機場。

臺北台新戰神24日中午也宣布，考量團隊陣容配置，將與洛夫頓終止合作關係，台新育樂總經理林祐廷感謝洛夫頓的投入與表現，「祝福他未來籃球生涯一切順利。」

▲▼臺北戰神宣布與洛夫頓終止合作。（圖／臺北台新戰神提供）

▲臺北戰神宣布與洛夫頓終止合作。（圖／臺北台新戰神提供）

洛夫頓本季加盟戰神共出賽9場，場均貢獻25分、4.3籃板與4.8助攻，具備穩定得分表現，洛夫頓離隊後，目前戰神陣中洋將為基德、威力斯、齊曼加與史東，球團表示，團隊將持續磨合，找出最適合的勝利方程式。上週日戰神客場拿下勝利，本週將作客台中，下次主場將於1月10日展開，為期兩週四場戰役。

 

關鍵字： 標籤:洛夫頓禁賽罰款臺北台新戰神TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

中國男籃歷史首位歸化宣告失敗！李凱爾正式變回美國人

中國男籃歷史首位歸化宣告失敗！李凱爾正式變回美國人

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

【取貨犯案工具全被拍】張文郵局突存近4千 警方緊追金流來源

熱門新聞

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本都要發抖！美國破14億陣容成形

2CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

3官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

4王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

5紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

最新新聞

1僅打了兩場比賽　洋基主場開幕前一口氣3Q兩人

2雄鷹新基地成誘因！王維中簽一年約

3劉東洋談補強王維中關鍵

4李凱爾變回美國人　中國男籃首位歸化成過去式

5官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366