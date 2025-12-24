還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

▲臺北台新戰神洛夫頓。（圖／臺北台新戰神提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台新戰神洋將洛夫頓21日與新竹攻城獅之戰，因不滿判決而情緒爆走，甚至在場上憤而比出中指，被連吹2次技術犯規遭驅逐出場，還遭聯盟禁賽2場、罰款5萬，然而23日洛夫頓賽後在個人社群發出多則動態，暗示自己即將離隊。而24日中午，戰神也對外宣布，考量團隊陣容配置，已經與洛夫頓達成協議，雙方終止合約。

洛夫頓先前因傷休兵兩場，回歸後隨隊作客攻城獅，次節倒數6分半他在面對高國豪防守時被吹進攻犯規，他勃然大怒向裁判抱怨，還在場上比出中指，最後連吞2次技術犯規直接離場，此役只留下4分、2失誤的成績單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟22日針對洛夫頓的不當手勢依據聯盟規章 第四章「競賽規則」第四條第六點之6，處以洛夫頓罰款新臺幣伍萬元整，並禁賽兩場。只是禁賽都還沒開始，洛夫頓卻在個人社群發出多則動態，包含自己在桃園機場免稅商店購物、搭乘飛機的照片，似乎在暗示自己已經要離開台灣，24日稍早甚至直接曬出自己已經抵達洛杉磯國際機場。

臺北台新戰神24日中午也宣布，考量團隊陣容配置，將與洛夫頓終止合作關係，台新育樂總經理林祐廷感謝洛夫頓的投入與表現，「祝福他未來籃球生涯一切順利。」

▲臺北戰神宣布與洛夫頓終止合作。（圖／臺北台新戰神提供）

洛夫頓本季加盟戰神共出賽9場，場均貢獻25分、4.3籃板與4.8助攻，具備穩定得分表現，洛夫頓離隊後，目前戰神陣中洋將為基德、威力斯、齊曼加與史東，球團表示，團隊將持續磨合，找出最適合的勝利方程式。上週日戰神客場拿下勝利，本週將作客台中，下次主場將於1月10日展開，為期兩週四場戰役。