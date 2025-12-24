運動雲

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波（Bryce Harper）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

費城費城人當家球星哈波（Bryce Harper）正式表態，將代表美國隊出征2026年世界棒球經典賽（WBC）。哈波透過個人Instagram發文宣布參賽消息，也確定補上原本仍未確定人選的一壘手位置，為星光熠熠的美國代表隊再添一名MVP級戰力。

上一屆WBC中，費城人由舒瓦伯（Kyle Schwarber）與透納（Trea Turner）攜手披上美國隊戰袍，成功協助球隊一路挺進決賽。本屆賽事中，透納未列入代表名單，但舒瓦伯已確定回歸，如今加上哈波，費城人將有兩名重砲坐鎮美國隊打線。

哈波在貼文中寫道：「15歲那年，我第一次把國旗放在胸前，那種感覺無可取代。能夠宣布今年將代表美國隊征戰WBC，我感到非常興奮。美國萬歲！#為榮耀而戰」

隨著哈波表態參賽，美國隊陣容再度升級。整體來看，本屆WBC的美國代表被外界普遍認為是歷來最豪華之一。捕手位置由羅利（Cal Raleigh）與史密斯（Will Smith）輪替；內野則由哈波、圖朗（Brice Turang）、韓德森（Gunnar Henderson）以及小惠特（Bobby Witt Jr.）組成。

打線方面，舒瓦伯預計擔任指定打擊，外野則由賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）坐鎮，攻守戰力相當完整。 投手群同樣來勢洶洶，包括史金恩茲（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）、韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）以及米勒（Mason Miller）等強投皆在名單之中，輪值深度備受期待。

至於哈波的角色定位，外界預期他將以先發一壘手身分出賽，但在如此豪華的打線中，打序可能不會如同在費城人時固定居於前段，而是依團隊需求安排在中後段棒次。

在原本就被視為奪冠大熱門的情況下，隨著哈波加入，美國隊戰力再度升級，也讓2026年世界棒球經典賽的關注度持續攀升。

▲ 哈波（Bryce Harper）透過個人 Instagram 宣布，將代表美國隊出征 2026 年世界棒球經典賽（WBC） 。（圖／截自IG）

▲ 哈波（Bryce Harper）透過個人 Instagram 宣布，將代表美國隊出征 2026 年世界棒球經典賽（WBC） 。（圖／截自IG）

