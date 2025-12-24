王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

33歲左投王維中未被味全龍列入60人保留名單後，去向成為休賽季焦點之一。傳王維中已與台鋼雄鷹達成加盟共識，新球季可望披上雄鷹戰袍，回到棒球生涯起點高雄重新出發。

王維中在2020年季中選秀以狀元身分加盟味全龍，並簽下5年3個月、總值208萬美元的大型合約，當時一度成為話題人物。不過隨著合約即將到期，他最終未被放入龍隊60人名單。

味全龍領隊丁仲緯日前透露，針對王維中新約有提出新的方案，不過球團經過內部會議評估後，仍決定不將王維中列入60人保留名單。據了解，經紀公司曾提出願意減薪幅度超過30%的條件，但雙方未能達成共識。

味全龍最終將王維中放在60人名單外，也讓他有機會評估其他發展方向，但丁仲緯當時強調，球團仍會持續保持聯繫，不排除再度洽談簽回的可能。 不過據悉，雙方在薪資調整幅度上依舊未能取得共識，談判隨之破局。

儘管味全仍有意續談，王維中仍陸續收到其他球隊邀約，其中台鋼與富邦悍將皆表達興趣，外界評估，富邦悍將在補償選手江少慶離隊後，富邦本土投手戰力確實出現空缺，原本預料搶下王維中機率高，最終由台鋼率先取得進展。

台鋼雄鷹今年季後補強動作積極，先以5年合約網羅黃子鵬，隨後補進賴智垣、劉時豪強化投捕深度，如今有望成功迎回王維中，投手戰力將更趨完整。

值得一提的是，王維中出身高雄，少棒、青少棒到青棒階段皆在高雄完成，符合台鋼「在地優先」的建隊方向。