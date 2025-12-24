運動雲

>

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

▲王維中。（圖／味全龍提供）

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

33歲左投王維中未被味全龍列入60人保留名單後，去向成為休賽季焦點之一。傳王維中已與台鋼雄鷹達成加盟共識，新球季可望披上雄鷹戰袍，回到棒球生涯起點高雄重新出發。

王維中在2020年季中選秀以狀元身分加盟味全龍，並簽下5年3個月、總值208萬美元的大型合約，當時一度成為話題人物。不過隨著合約即將到期，他最終未被放入龍隊60人名單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全龍領隊丁仲緯日前透露，針對王維中新約有提出新的方案，不過球團經過內部會議評估後，仍決定不將王維中列入60人保留名單。據了解，經紀公司曾提出願意減薪幅度超過30%的條件，但雙方未能達成共識。

味全龍最終將王維中放在60人名單外，也讓他有機會評估其他發展方向，但丁仲緯當時強調，球團仍會持續保持聯繫，不排除再度洽談簽回的可能。 不過據悉，雙方在薪資調整幅度上依舊未能取得共識，談判隨之破局。

儘管味全仍有意續談，王維中仍陸續收到其他球隊邀約，其中台鋼與富邦悍將皆表達興趣，外界評估，富邦悍將在補償選手江少慶離隊後，富邦本土投手戰力確實出現空缺，原本預料搶下王維中機率高，最終由台鋼率先取得進展。

台鋼雄鷹今年季後補強動作積極，先以5年合約網羅黃子鵬，隨後補進賴智垣、劉時豪強化投捕深度，如今有望成功迎回王維中，投手戰力將更趨完整。

值得一提的是，王維中出身高雄，少棒、青少棒到青棒階段皆在高雄完成，符合台鋼「在地優先」的建隊方向。

關鍵字： 王維中台鋼雄鷹味全龍棒球轉隊薪資談判

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

全力衝2026！台鋼雄鷹談妥艾速特合約　櫻井周斗也有望回歸

全力衝2026！台鋼雄鷹談妥艾速特合約　櫻井周斗也有望回歸

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

熱門新聞

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

2紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

3CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

4最強美國隊來了！哈波表態參戰WBC

5破隊史紀錄！海盜9億簽明星重砲

最新新聞

1王維中轉戰雄鷹卡位先發？

2破隊史紀錄！海盜9億簽明星重砲

3CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

4王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

5最強美國隊來了！哈波表態參戰WBC

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366