運動雲

>

中國男籃歷史首位歸化宣告失敗！李凱爾正式變回美國人

▲▼中國男籃李凱爾、主帥「薩沙」喬爾傑維奇。（圖／取自FIBA）

▲李凱爾是中國男籃歷史首位歸化球員。（圖／取自FIBA）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國歷史首位歸化球員確定成過去式！目前效力於NBA猶他爵士的前鋒李凱爾（Kyle Anderson），近日被發現NBA官網資料中的國籍從「中國」變更為「美國」，而李凱爾披上中國隊國家戰袍後僅在世界盃出賽了5戰，但中國男籃在那屆卻僅拿下1勝4負，早早無緣奧運，如今李凱爾確定回歸美國國籍，這也意味著中國男籃首次歸化確定以失敗告終。

本名為Kyle Anderson的李凱爾，擁有八分之一中國血統、外曾祖父為廣東客家人，2023年7月24日正式獲得中國國籍，這項由前籃協主席姚明一手督辦的歸化案引發了極大轟動，因為中方普遍認為，李凱爾的歸化與菲律賓或日本等國純金錢誘因的歸化不同，是具備了血緣的連結，且其歸化費用主要由贊助商負擔，對中國籃協而言是一次低風險、高期待的嘗試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李凱爾歸化的首要目標是幫助中國男籃在2023年世界盃奪取奧運資格，但在該屆賽事中他出戰5場，場均貢獻13分、5.6籃板、3.4助攻，數據上雖是隊內得分王，但投籃命中率（41.8%）與三分命中率（16.7%）明顯未達預期。最終，中國男籃僅取得1勝4負，排名第29名，創下參加世界盃以來的歷史最差戰績，還在比賽中首度慘敗給菲律賓，提前確定無緣巴黎奧運。

▲▼NBA爵士隊球星李凱爾國籍從「中國」改回「美國」。（圖／翻攝自NBA官網）

▲NBA爵士隊球星李凱爾國籍從「中國」改回「美國」。（圖／翻攝自NBA官網）

李凱爾的球商其實相當高，是擅長節奏掌控與策應的鋒線球員，在 NBA以防守和傳球立足。然而，當時的中國男籃最缺乏的是具備「硬解能力」的自主得分手，在磨合時間不足且隊友進攻威脅有限的情況下，李凱爾被迫要在不擅長的強攻位置上孤軍奮戰，導致其全能特色無法發揮，也無法像菲律賓隊歸化球星拉克森（Jordan Clarkson）帶來球隊急需的強大進攻火力。

雖然李凱爾的歸化已經宣告失敗，不過中媒卻指出中國男籃的歸化之路還未就此封死，目前包括CBA洋將詹姆斯（David James）與布朗（Barry Brown）均列傳聞名單。

關鍵字： 李凱爾中國男籃歸化球員NBA世界盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

【還真的有禮物！】偶遇機車版聖誕老公公　下秒一把糖果飛過來XD

熱門新聞

「日本隊都要發抖」美國隊補齊最後拼圖！破14億豪華陣容成形

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本都要發抖！美國破14億陣容成形

2王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

3CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

4紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

5破隊史紀錄！海盜9億簽明星重砲

最新新聞

1李凱爾變回美國人　中國男籃首位歸化成過去式

2官宣了！王維中披上台鋼雄鷹62號戰袍：感謝球團的肯定

3岡本和真合約有望超越村上？

4日本都要發抖！美國破14億陣容成形

5小聯盟恐再縮編、選秀大砍輪次

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366