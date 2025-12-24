中國男籃歷史首位歸化宣告失敗！李凱爾正式變回美國人

▲李凱爾是中國男籃歷史首位歸化球員。（圖／取自FIBA）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國歷史首位歸化球員確定成過去式！目前效力於NBA猶他爵士的前鋒李凱爾（Kyle Anderson），近日被發現NBA官網資料中的國籍從「中國」變更為「美國」，而李凱爾披上中國隊國家戰袍後僅在世界盃出賽了5戰，但中國男籃在那屆卻僅拿下1勝4負，早早無緣奧運，如今李凱爾確定回歸美國國籍，這也意味著中國男籃首次歸化確定以失敗告終。

本名為Kyle Anderson的李凱爾，擁有八分之一中國血統、外曾祖父為廣東客家人，2023年7月24日正式獲得中國國籍，這項由前籃協主席姚明一手督辦的歸化案引發了極大轟動，因為中方普遍認為，李凱爾的歸化與菲律賓或日本等國純金錢誘因的歸化不同，是具備了血緣的連結，且其歸化費用主要由贊助商負擔，對中國籃協而言是一次低風險、高期待的嘗試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李凱爾歸化的首要目標是幫助中國男籃在2023年世界盃奪取奧運資格，但在該屆賽事中他出戰5場，場均貢獻13分、5.6籃板、3.4助攻，數據上雖是隊內得分王，但投籃命中率（41.8%）與三分命中率（16.7%）明顯未達預期。最終，中國男籃僅取得1勝4負，排名第29名，創下參加世界盃以來的歷史最差戰績，還在比賽中首度慘敗給菲律賓，提前確定無緣巴黎奧運。

▲NBA爵士隊球星李凱爾國籍從「中國」改回「美國」。（圖／翻攝自NBA官網）

李凱爾的球商其實相當高，是擅長節奏掌控與策應的鋒線球員，在 NBA以防守和傳球立足。然而，當時的中國男籃最缺乏的是具備「硬解能力」的自主得分手，在磨合時間不足且隊友進攻威脅有限的情況下，李凱爾被迫要在不擅長的強攻位置上孤軍奮戰，導致其全能特色無法發揮，也無法像菲律賓隊歸化球星拉克森（Jordan Clarkson）帶來球隊急需的強大進攻火力。

雖然李凱爾的歸化已經宣告失敗，不過中媒卻指出中國男籃的歸化之路還未就此封死，目前包括CBA洋將詹姆斯（David James）與布朗（Barry Brown）均列傳聞名單。