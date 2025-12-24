運動雲

迎戰日本夢幻陣容　曾豪駒：不預設差距、專注做好自己

▲體育運動精英獎，最佳教練獎曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）備戰逐步展開，日本隊以近乎「夢幻陣容」迎戰，引發外界高度關注。中華隊總教練曾豪駒今日受訪時表示，經典賽本來就是職業層級最頂尖的舞台，強敵雲集正是比賽的魅力所在，中華隊不會預設與對手的差距，而是專注把自身該做的細節做到位。

談到日本隊集結眾多大聯盟與日職一線球星，曾豪駒直言，「可以說是明星中的明星。經典賽本來就是在職業上最頂尖的一個盃賽，越多精英選手加入，觀賞度與精彩度自然會提升。」

他也指出，球員其實都期待能在這樣的舞台上，與大聯盟等級的選手同場較勁，透過高強度對抗來提升自己。 相比美、日豪華陣容，中華隊屆時以中職球員為主體應戰，曾豪駒認為，短期盃賽的關鍵並不在於名氣，「先不用去想說自己跟對方有多大差距，把自己會的、想要做的，專注地去做好。」

「其實在短期的盃賽，只要把該做的東西連結好，或許會有一想不到的一個成績。」曾豪駒直言，「我覺得所有的成績其實都不用去預測，只要你全力以赴、問心無愧去做好這些付出，結果就交給最後去決定。」

回顧中華隊在 12 強賽奪冠的經驗，曾豪駒也特別點出團隊凝聚力的重要性。他表示，如何延續並整合這股凝聚力，是接下來備戰經典賽的核心課題，希望能帶著這樣的精神迎接更高層級的挑戰，爭取最佳表現。

