日美混血投手日本內戰完封　直呼新莊球場投手丘很順手

▲九州聯隊日美混血投手長山武藏。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃臺日青棒邀請賽26日在新莊棒球場進行第二天賽事，由九州聯隊對上北海道聯隊。九州聯隊先發投手長山武藏表現出色，主投7局用90球，僅被敲出2支安打，送出5次三振、2次保送，成功壓制對手，繳出完封勝，成為比賽最大亮點。

九州聯隊首局即展開攻勢，牟禮翔、鰐川隆夫接連敲安先馳得點，梶山侑孜掃出三壘安打再添1分，田中翔太補上適時安打進帳第3分；5局下，田中翔太再敲1分打點安打，持續拉開比分，為球隊奠定勝基。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長山武藏為美日混血投手，父親為美國人、母親為日本人，自小在日本接受棒球訓練。九州聯隊監督加藤慶二賽後表示，原本僅規劃讓長山投2至3局，「但他的表現實在太好，連我們自己都感到驚訝，最後竟然完成了完封。」加藤也提到，新莊球場投手丘的土質偏硬，相較日本更適合長山的投球方式。

長山武藏也認同投手丘對自己有加分效果，「我個人其實滿喜歡硬的投手丘，今天投起來很順手。」首次在新莊球場登板就完成完封，他直呼相當開心，「第一次在這個球場投球，真的很開心。」

談到首次來台灣的經驗，長山表示仍在適應中，但對飯店早餐印象深刻，直呼非常好吃。他也提到，透過這次海外交流，與隊友之間的關係變得更好，大家都很友善、有趣，讓他留下美好回憶。至於未來目標，長山武藏表示，首先以站上甲子園為目標，並希望未來能成為入選U18日本代表隊的選手。