35歲「小伙子」的逆襲！周天成榮獲運動精神獎感動全場

▲台灣羽球一哥周天成榮獲最佳運動精神傑出獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114年體育運動精英獎24日舉行頒獎典禮，已經高齡36歲的台灣羽球一哥周天成，今年表現依舊出色，還在今年在印尼羽球公開賽男單4強扳倒泰國名將昆拉武特，成為史上打進超級1000系列等級男單冠軍戰最年長的選手，最後也榮獲運動精神獎。

下個月就要迎來自己36歲生日的台灣羽球男單一哥周天成去年比賽空檔回台時去做健康檢查，​意外發現罹患初期大腸癌，周天成當機立斷做了切除手術，在戰勝病魔後重返賽場，本季巡迴賽有8站打入4強，北極公開賽封王，印尼公開賽、台北公開賽也都拿下亞軍，今年在印尼羽球公開賽男單4強扳倒現役世界球王、泰國名將昆拉武特，更成為史上打進超級1000系列等級男單冠軍戰最年長的選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而運動精神獎表彰具有令人感佩之運動精神而足為國民效法的運動員，今年入圍者包括今年在成都世運會締造6連霸壯舉的女子拔河隊、台灣羽球一哥周天成、在世壯運田徑賽場勇奪4面金牌的「噴射機阿嬤」林潘秀雲、今年在在世壯運包辦田徑與游泳五金，隨後遠征新加坡於2025年新加坡世界游泳錦標賽女子95至99歲組別大放異彩再奪五金的恆春「最強阿嬤」唐成瑤、以及臺灣首位地板滾球國際賽BC3級個人金牌陳銘哲，最終由周天成擊敗眾多強勁對手摘下殊榮。

對於獲獎，周天成在台上顯得相當驚喜甚至有些「懵」，他坦言完全沒料到會得獎，因為其他入圍者如完成世運會六連霸的女子拔河隊、以及多位在世壯運大放異彩的「最強阿嬤」們，精神都令他十分敬佩。

面對外界對他「資深但有拼勁」的評價，周天成分享了他的心態調整祕訣。他認為必須回到初衷，將心態擺正，「你應該以世界冠軍、奧運金牌為目標，讓自己像一個小伙子一樣，抱持『衝擊者』的態度去打每一場比賽，而不是站在那邊被動地被後輩衝擊，在場上表現出這種態度是應該的，這是我人生一直往這個方向走的目標，我的座右銘，就是『我不能決定輸贏，但是態度可以』。」

周天成特別感謝了他的物理治療師高姐、家人以及母親長期以來的支持，讓他能專心處理場上的每一件細節。談到未來的計畫，他已將目標鎖定在明年的兩大賽事亞運與世錦賽。

「有一種精神叫周天成，那最能代表我的精神就是『永不放棄』。」周天成表示，即便遇到「一輪遊」的低谷，他依然會為了夢想與榜樣的力量堅持下去。明年一月第二週大賽將至，這位台灣羽壇不老傳奇將繼續保持健康，以他最引以為傲的拚勁，再次為台灣出戰。