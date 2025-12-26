布朗森聖誕大戰大心臟砍超前三分！尼克克服本季最大分差逆轉騎士

▲尼克騎士聖誕大戰，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）豪取34分率隊上演逆轉秀。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA聖誕大戰在台灣時間今（26）日凌晨點燃戰火，首場比賽由紐約尼克在主場迎戰克里夫蘭騎士，在當家球星布朗森（Jalen Brunson）狂轟34分與6記三分球的帶領下，尼克克服了全場最高17分的落後劣勢，最終以126比124險勝騎士，不僅寫下本季球隊最大逆轉分差紀錄，也達成了隊史在聖誕節主場的三連勝。

尼克在開賽之初手感異常冰冷，前7分半外線全數打鐵，一度被騎士打出20比5的懸殊開局，節末他們才找回外線準星，但首節打完還是陷入多達15分落後，次節尼克克拉克森（Jordan Clarkson）扮演「板凳暴徒」，連續飆進兩記三分球吹起反擊號角，尼克短短4分鐘內拉出一波18比0的瘋狂攻勢，從29比41落後直接反超6分，上半場結束時反以60比58領先。

▲尼克騎士聖誕大戰，尼克克拉克森（Jordan Clarkson）。（圖／達志影像／美聯社）

沒想到易邊再戰，尼克進攻再度當機，單節僅得24分，讓騎士在米契爾（Donovan Mitchell）與賈蘭德（Darius Garland）的連線下再次要回雙位數領先。

進入決戰第四節，騎士開節繼續擴大領先優勢，一口氣將分差拉開到17分之多，比賽剩餘時間不多，大蘋果軍團卻在此時展現了驚人的韌性，尼克一哥布朗森挺身而出，攜手克拉克森以及新秀柯雷克（Tyler Kolek）聯手發動22比6的瘋狂反撲，當比賽剩下最後1分05秒時，布朗森更在有人對位的情況下硬是飆進關鍵超前三分球，隨後阿努諾比（OG Anunoby）灌籃再添保險分，米契爾雖然在最後2秒命中三分球，但卻也無力回天，最終尼克就以2分之差守住勝利。

布朗森此役三分球12投6中，攻下全場最高34分、6籃板；替補出發的克拉克森砍下25分；新秀柯雷克挹注16分、9助攻，尼克全隊6人得分上雙，外線命中率雖略遜對手，但在進攻籃板與關鍵球執行力上更勝一籌。

騎士隊一哥米契爾同樣轟下34分，但在讀秒階段的超遠三分絕殺未果，賈蘭德則是繳出20分、10助攻。