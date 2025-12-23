運動雲

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

▲多賓斯（Hunter Dobbins）。（圖／達志影像／美聯社）

▲多賓斯（Hunter Dobbins）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

曾在本季公開發表強烈反洋基言論的波士頓紅襪菜鳥投手多賓斯（Hunter Dobbins），近日已被交易離開美聯東區，送往聖路易紅雀，正式告別與洋基同區對決的舞台。

多賓斯今年夏天一戰成名，並非因為場上表現，而是他在6月接受媒體訪問時，毫不掩飾對洋基的敵意；他當時直言：「我爸爸是一名死忠的紅襪球迷，」並進一步表示，「而且我以前就說過，如果洋基是最後一支願意給我合約的球隊，我會直接退休。」

這番言論引發討論，不過洋基球團選擇淡然以對，陣中二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）甚至在社群媒體上回應，認為棒球場上應該要有「更多垃圾話」；而在場上，洋基則用實際表現回擊質疑者，在今年美聯外卡系列賽中以2比1淘汰紅襪，成功噤聲對手。

如今多賓斯正式離開紅襪，根據交易內容，紅襪將他送往紅雀作為換回一壘手康崔拉斯（Willson Contreras）的一部分。

這筆交易中，紅襪除了多賓斯外，還送出右投新秀法哈多（Yhoiker Fajardo）與艾塔（Blake Aita），展現補強即戰力的決心。

場上表現方面，多賓斯本季為紅襪出賽13場（11先發），其中包括對洋基拿下2勝，菜鳥球季繳出4.13防禦率、1.28WHIP的成績，表現中規中矩。

