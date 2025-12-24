CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

▲林益全 。（圖／截自林益全官方社群）
記者王真魚／綜合報導
中國城市棒球聯賽（CPB）預計於明年1月展開第一階段春季賽，近期4支參賽球隊陸續公布完整球員名單。先前一度盛傳前旅美投手曹錦輝可能前往中國發展，不過隨著名單正式出爐，並未出現在任何球隊陣容之中。
本屆CPB賽事中，多名曾效力中華職棒的台灣選手成為各隊戰力主軸。上海正大龍網羅「神全」林益全與外野手巴奇達魯・妮卡兒；廈門海豚則集結張喜凱、林詠翔、李嘉祥等多名投手；福州海峽方面，捕手郭峻偉與內野手黃勇傳入列，此外，統一獅隊長陳傑憲的哥哥陳杰霖，也將以福州海峽內野手身分出賽。陳杰霖長期在中國從事基層棒球教學，此次回到場上，被視為開啟職涯新篇章。
原本聯盟規劃，各隊初期需至少配置10名台港澳球員，外籍球員人數則不設上限。不過隨著中國本土球員數量到位，CPB最終調整規範，取消台港澳球員最低人數限制，台灣選手改以自由球員身分，由各隊自行洽談簽約。
從實際簽約情況來看，廈門海豚吸納的台灣球員最多，共計12人；福州海峽8人居次；上海正大龍6人；深圳藍襪僅2人，4隊合計共有28名台灣選手參與新賽季。
|球員名稱
|位置
|隊名
|張喜凱
|投手
|(厦門海豚)
|蘇捷恩
|投手
|(厦門海豚)
|林詠翔
|投手
|(厦門海豚)
|李嘉祥
|投手
|(厦門海豚)
|戴宏鈞
|左投
|(厦門海豚)
|潘家榮
|左投
|(厦門海豚)
|張家誠
|右投
|(厦門海豚)
|林柏億
|內、外野手
|(厦門海豚)
|邱胤禎
|捕手
|(厦門海豚)
|許子紳
|內野手
|(厦門海豚)
|鍾國華
|內野手、捕手
|(厦門海豚)
|胡家龍
|捕手、一壘手
|(厦門海豚)
|梁家豪
|投手
|(福州海峽)
|陳柏翰
|投手
|(福州海峽)
|郭峻偉
|捕手
|(福州海峽)
|黃勇傳
|內野手
|(福州海峽)
|蔡宗修
|捕手
|(福州海峽)
|陳杰霖
|內野手
|(福州海峽)
|張棕幃
|投手
|(福州海峽)
|羅允序
|外野手
|(福州海峽)
|陳泓志
|投手
|(上海正大龍)
|陳冠勛
|投手
|(上海正大龍)
|巴奇達魯·妮卡兒
|投手
|(上海正大龍)
|林益全
|投手
|(上海正大龍)
|張育誠
|投手
|(上海正大龍)
|楊正宇
|投手
|(上海正大龍)
