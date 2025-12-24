CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

▲林益全 。（圖／截自林益全官方社群）

中國城市棒球聯賽（CPB）預計於明年1月展開第一階段春季賽，近期4支參賽球隊陸續公布完整球員名單。先前一度盛傳前旅美投手曹錦輝可能前往中國發展，不過隨著名單正式出爐，並未出現在任何球隊陣容之中。

本屆CPB賽事中，多名曾效力中華職棒的台灣選手成為各隊戰力主軸。上海正大龍網羅「神全」林益全與外野手巴奇達魯・妮卡兒；廈門海豚則集結張喜凱、林詠翔、李嘉祥等多名投手；福州海峽方面，捕手郭峻偉與內野手黃勇傳入列，此外，統一獅隊長陳傑憲的哥哥陳杰霖，也將以福州海峽內野手身分出賽。陳杰霖長期在中國從事基層棒球教學，此次回到場上，被視為開啟職涯新篇章。

原本聯盟規劃，各隊初期需至少配置10名台港澳球員，外籍球員人數則不設上限。不過隨著中國本土球員數量到位，CPB最終調整規範，取消台港澳球員最低人數限制，台灣選手改以自由球員身分，由各隊自行洽談簽約。

從實際簽約情況來看，廈門海豚吸納的台灣球員最多，共計12人；福州海峽8人居次；上海正大龍6人；深圳藍襪僅2人，4隊合計共有28名台灣選手參與新賽季。