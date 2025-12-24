運動雲

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

▲▼ 林益全 。（圖／截自林益全官方社群）

▲林益全 。（圖／截自林益全官方社群）

記者王真魚／綜合報導

中國城市棒球聯賽（CPB）預計於明年1月展開第一階段春季賽，近期4支參賽球隊陸續公布完整球員名單。先前一度盛傳前旅美投手曹錦輝可能前往中國發展，不過隨著名單正式出爐，並未出現在任何球隊陣容之中。

本屆CPB賽事中，多名曾效力中華職棒的台灣選手成為各隊戰力主軸。上海正大龍網羅「神全」林益全與外野手巴奇達魯・妮卡兒；廈門海豚則集結張喜凱、林詠翔、李嘉祥等多名投手；福州海峽方面，捕手郭峻偉與內野手黃勇傳入列，此外，統一獅隊長陳傑憲的哥哥陳杰霖，也將以福州海峽內野手身分出賽。陳杰霖長期在中國從事基層棒球教學，此次回到場上，被視為開啟職涯新篇章。

原本聯盟規劃，各隊初期需至少配置10名台港澳球員，外籍球員人數則不設上限。不過隨著中國本土球員數量到位，CPB最終調整規範，取消台港澳球員最低人數限制，台灣選手改以自由球員身分，由各隊自行洽談簽約。

從實際簽約情況來看，廈門海豚吸納的台灣球員最多，共計12人；福州海峽8人居次；上海正大龍6人；深圳藍襪僅2人，4隊合計共有28名台灣選手參與新賽季。

球員名稱 位置 隊名
張喜凱 投手 (厦門海豚)
蘇捷恩 投手 (厦門海豚)
林詠翔 投手 (厦門海豚)
李嘉祥 投手 (厦門海豚)
戴宏鈞 左投 (厦門海豚)
潘家榮 左投 (厦門海豚)
張家誠 右投 (厦門海豚)
林柏億 內、外野手 (厦門海豚)
邱胤禎 捕手 (厦門海豚)
許子紳 內野手 (厦門海豚)
鍾國華 內野手、捕手 (厦門海豚)
胡家龍 捕手、一壘手 (厦門海豚)
梁家豪 投手 (福州海峽)
陳柏翰 投手 (福州海峽)
郭峻偉 捕手 (福州海峽)
黃勇傳 內野手 (福州海峽)
蔡宗修 捕手 (福州海峽)
陳杰霖 內野手 (福州海峽)
張棕幃 投手 (福州海峽)
羅允序 外野手 (福州海峽)
陳泓志 投手 (上海正大龍)
陳冠勛 投手 (上海正大龍)
巴奇達魯·妮卡兒 投手 (上海正大龍)
林益全 投手 (上海正大龍)
張育誠 投手 (上海正大龍)
楊正宇 投手 (上海正大龍)
關鍵字： 中國棒球台灣選手CPB聯賽春季賽球隊名單

