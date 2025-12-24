運動雲

「妳拉不動，我多出一點力！」女子拔河隊擊敗12強奪運動精英獎最佳團隊

▲體育運動精英獎，最佳運動團隊獎中華女子拔河隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華女子拔河隊獲得體育運動精英獎最佳運動團隊獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／台北報導 

114 年體育運動精英獎頒獎典禮於24日盛大舉行，在競爭最激烈的「最佳運動團體獎」中，由在成都世界運動會完成「六連霸」壯舉的台灣女子拔河代表隊，最終脫穎而出，擊敗包括12強棒球代表隊、射箭及桌球金牌團隊在內的強勁對手，榮膺年度最佳運動團體獎。

今年最佳運動團體獎的入圍名單星光熠熠，除了女子拔河隊，最受矚目的莫過於去年奪冠、今年同樣表現優異的12強棒球代表隊，拔河隊代表陳岳庭在領獎後表示，在台下時非常緊張，因為對手實力都極其突出，「真的很驚喜能在這麼優秀的對手中脫穎而出」。

有趣的是，這群在賽場上力大無窮的拔河女孩，來到頒獎典禮現場也化身「追星族」，陳岳庭笑說，能看到行政院長、李洋部長以及「12 強」的學長們非常開心，「尤其是看到陳傑憲真的很高興，他們都是我們嚮往的對象」。

▲體育運動精英獎，最佳運動精神傑出獎中華女子拔河隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華女子拔河隊獲得體育運動精英獎最佳運動團隊獎。（圖／記者林敬旻攝）

儘管擁有五連霸的光環，但在挑戰六連霸的過程中，這群女孩背負著外人難以想像的壓力。陳岳庭坦言，練習狀況不佳時，團隊也會害怕無法延續冠軍紀錄，「但我們不斷鼓勵對方，絕對不能輕敵」。她強調，對手每年都在進步，拔河隊唯一的應對方式就是比別人更努力，並在每次練習不順時重新找回信心。

人多好辦事，但意見分歧也難免，不過陳岳庭透露，女子拔河隊維持和諧的秘訣在於及時溝通，每當練習時隊員間的想法出現分歧，她們會選擇在教練、學妹都離開後，核心隊友聚集在一起，我們不會吵架，而是好好講出每個位置的想法」。這種在深夜練習場上的坦誠相對，讓她們總能找出最適合團隊的解決方案。」

談到女子拔河隊的核心靈魂，陳岳庭給出了一個令人感動的註解，她說拔河是一項緊密相連的運動，團隊中從不見責備，「我們不會去責怪隊友拉得好不好，唯一的想法只有如果她這一下拉不好，我就多幫她拉一點、多出一點力」。

