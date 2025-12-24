破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

▲歐赫恩（ Ryan O’Hearn） 。（圖／截自MLB X）

記者王真魚／綜合報導

匹茲堡海盜隊在休賽季罕見出手，與明星賽一壘手歐赫恩（Ryan O’Hearn）達成協議，雙方簽下2年總額2900萬美元的合約 （約9億台幣）。根據美媒報導，合約中另包含每季50萬美元的激勵獎金，展現海盜補強打線的決心。

這筆簽約也別具意義，成為海盜自2016年12月與投手伊凡・諾瓦（Iván Nova）簽下3年合約以來，首度在自由球員市場給予球員多年期合約，對向來保守的小市場球隊而言相當罕見。

歐赫恩在2025年球季先後效力金鶯與教士，共出賽144場，繳出17支全壘打、63分打點、OPS 0.803的成績，並寫下生涯新高的3.0 fWAR。守備方面，他在「outs above average」指標中名列聯盟第89百分位，攻守兩端都有不俗貢獻。

海盜本季補強動作頻頻，除簽下歐赫恩外，還透過交易網羅明星賽二壘手洛伊（Brandon Lowe）、外野新秀賈西亞（Jhostynxon Garcia），以及前終結者索托（Gregory Soto），明顯希望為賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）打造更具競爭力的陣容。

此外，被評為大聯盟頭號新秀的內野手葛瑞芬（Konnor Griffin），也被看好有機會在2026年升上大聯盟，成為海盜未來的重要拼圖。

海盜隊2025年球季在國聯中區排名墊底，且自2015年後便未再闖進季後賽。隨著休賽季補強逐步到位，球團期盼藉由戰力升級，力拚新賽季擺脫谷底、重返競爭行列。