運動雲

>

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

▲歐赫恩（ Ryan O’Hearn） 。（圖／截自MLB X）

▲歐赫恩（ Ryan O’Hearn） 。（圖／截自MLB X）

記者王真魚／綜合報導

匹茲堡海盜隊在休賽季罕見出手，與明星賽一壘手歐赫恩（Ryan O’Hearn）達成協議，雙方簽下2年總額2900萬美元的合約 （約9億台幣）。根據美媒報導，合約中另包含每季50萬美元的激勵獎金，展現海盜補強打線的決心。

這筆簽約也別具意義，成為海盜自2016年12月與投手伊凡・諾瓦（Iván Nova）簽下3年合約以來，首度在自由球員市場給予球員多年期合約，對向來保守的小市場球隊而言相當罕見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐赫恩在2025年球季先後效力金鶯與教士，共出賽144場，繳出17支全壘打、63分打點、OPS 0.803的成績，並寫下生涯新高的3.0 fWAR。守備方面，他在「outs above average」指標中名列聯盟第89百分位，攻守兩端都有不俗貢獻。

海盜本季補強動作頻頻，除簽下歐赫恩外，還透過交易網羅明星賽二壘手洛伊（Brandon Lowe）、外野新秀賈西亞（Jhostynxon Garcia），以及前終結者索托（Gregory Soto），明顯希望為賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）打造更具競爭力的陣容。

此外，被評為大聯盟頭號新秀的內野手葛瑞芬（Konnor Griffin），也被看好有機會在2026年升上大聯盟，成為海盜未來的重要拼圖。

海盜隊2025年球季在國聯中區排名墊底，且自2015年後便未再闖進季後賽。隨著休賽季補強逐步到位，球團期盼藉由戰力升級，力拚新賽季擺脫谷底、重返競爭行列。

關鍵字： 海盜隊歐赫恩MLB簽約補強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

城市盃青少棒葉承豪投打守三拍子爆發　重慶惜敗日本東海落淚

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

傷後復出再遇挫折　前洋基頂級新秀瓦爾迪楚克遭運動家DFA

全力衝2026！台鋼雄鷹談妥艾速特合約　櫻井周斗也有望回歸

全力衝2026！台鋼雄鷹談妥艾速特合約　櫻井周斗也有望回歸

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

道奇也想要徐若熙！派大谷教頭挖角1因素錯過　軟銀3億銀彈搶人

【機車暴衝店內！】加速瞬間失控猛撞 全場嚇壞所幸無人傷亡

熱門新聞

王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹　返高雄再拚新球季

曾嗆「寧願退休也不去洋基」　紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

CPB 4隊名單揭曉！28名台灣球員參戰、曹錦輝未列

哈波表態參戰WBC：那種感覺無可取代 最強美國隊一壘就位

破隊史紀錄！海盜2年2900萬美元簽下明星重砲

史孟承逆轉兩分砲　諸羅山盃低年級組北勢首闖8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

2紅襪菜鳥投手成交易包裹離開美東

3CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

4最強美國隊來了！哈波表態參戰WBC

5破隊史紀錄！海盜9億簽明星重砲

最新新聞

1王維中轉戰雄鷹卡位先發？

2破隊史紀錄！海盜9億簽明星重砲

3CPB名單揭曉！ 28名台將參戰無曹錦輝

4王維中動向明朗！傳點頭加盟台鋼雄鷹

5最強美國隊來了！哈波表態參戰WBC

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　接下珍貴的「接力棒」

【這畫面好香】李多慧穿聖誕迷你裙熱舞　俐落舞姿超吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

【本來很浪漫的】新娘跳舞跳到一半　竟被花童捲進婚紗！

【她選擇不恨】余家昶母不怨張文　展大愛：和他父母沒關係

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366