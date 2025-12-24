運動雲

王家兄弟聚首「作伙拚」　王維中轉戰雄鷹卡位先發？

▲王維中。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／綜合報導

左投王維中季後未獲味全龍隊放入60人契約保留名單，以戰力外身分尋找新東家，傳動向近日底定，將轉戰台鋼雄鷹，新球季將再度與哥哥王躍霖並肩作戰。

王維中為龍隊2020年選秀狀元，效力5季累計122場出賽、366局投球，戰績15勝26敗、防禦率3.64。因合約條件與戰力評估未能達成共識而離隊，期間吸引台鋼雄鷹、富邦悍將接洽，最終由雄鷹成功網羅。兄弟倆過去多半以對手身分較勁，2023年曾同披龍袍奪下總冠軍，2026年球季將再度兄弟齊心。

台鋼雄鷹新球季口號「作伙拚」，休季期間不僅以自由球員身分簽下黃子鵬，也與洋將後勁、魔鷹、艾速特完成續約，另延攬劉時豪、賴智垣補強戰力。

新球季先發輪值預計由後勁、艾速特、黃子鵬領銜，江承諺、陳柏清也有機會競逐。王維中休季期間赴美，接受Tread Athletics訓練中心專業調整，鄧愷威也在同一訓練中心。日前王維中已返台，2024年球季他有19場先發，2025年降為4場，轉隊後能否重返先發輪值，成為新球季關注焦點。有趣的是，王維中與江少慶兩位前旅外狀元紛紛在今年披上不同色戰袍，而且都「南漂」，為中職新球季增添話題。

